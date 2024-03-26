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南庄花卉節30日登場 5大主題裝置藝術拍照打卡別錯過

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供

長達1個月的苗栗縣南庄花卉節將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，並邀原民工藝師共創大型弓織等3組裝置，參山國家風景區管理處邀請遊客深入南庄巷弄及山林，觀賞各處精心布置的裝置藝術，認識南庄多元文化特色和風情。

花卉節開幕儀式上午在南庄遊客中心廣場舉辦。參山處長曹忠猷表示，南庄花卉節迄今已辦6年，每年都吸引眾多遊客賞花，今年5組花卉主題裝置藝術分布在遊客中心、百年郵局與南江水岸公園等地。各裝置周邊布置有繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草多達17個品種、7000株精緻花卉。

另外也與原民工藝師共創大型弓織、臀鈴、魚背簍等3組裝置，展示在南庄的泰雅和賽夏族部落。

參山處指出，花卉節主裝置「兒時記憶」位於南庄遊客中心廣場，由一座超過8公尺高的摩天輪音樂盒構成，動態秀每天9點至下午4點 ，在每個整點展演，帶旅人走進童年時光的回憶；周邊點綴的蝴蝶由南庄國小全校學生協力創作。

其他4組特色花卉裝置錯落在南庄巷弄間，包含康濟吊橋入口的「穿越時光」；南江水岸廣場的「下課10分鐘」；一旁的作品「中港溪畔」是邀賽夏族竹藤編工藝家根秀麗，巧手重現中港溪豐富物種；南庄百年郵局屋頂的作品「秘密基地」，有苗栗吉祥物貓裏喵從百年古蹟上方探頭和大家打招呼，都是拍照打卡不能錯過的景點。

花卉節在4月舉辦，正是南庄最適合賞螢的時節，遊客留宿南庄可品嘗道地的原民或客家美食，挑選鄰近溪流的景觀民宿，或前往蓬萊溪自然生態園區、四十二份湧泉自然生態步賞螢，也可前往峨眉湖步道觀景平台，細品東方美人茶。南庄花卉節相關活動訊息及遊程可上參山處官網或至FB「趣遊參山」粉絲專頁參考。

「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
「南庄花卉節」將於3月30日登場，今年以「漫舞時光」為題，設置了8公尺高的摩天輪音樂盒等5組花卉主題裝置藝術，都是拍照打卡不能錯過的景點。圖／參山處提供
花卉節主裝置「兒時記憶」位於南庄遊客中心廣場，由一座超過8公尺高的摩天輪音樂盒構成。圖／參山處提供
花卉節主裝置「兒時記憶」位於南庄遊客中心廣場，由一座超過8公尺高的摩天輪音樂盒構成。圖／參山處提供

南庄 裝置藝術

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