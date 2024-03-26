清明連假苗栗訂房率全國第三 迎接賞桐賞螢賞花好時節

清明連假即將到來，苗栗縣3天連假訂房率僅次於連江縣、台北市，排名全國第三；除了連假，桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季也將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。

苗栗縣文化觀光局指出，依交通部觀光署公布資料，苗栗縣3天連假住（訂）房率全國第三，在本島非六都排名第一。縣內旅館有59間、民宿347間，連假前3日住房率超過60％，收假前1日也達40％，4天連假平均住房率達到52％。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，苗栗長期以來一直是全國住宿率排名的前段班，原因除交通位置適中，擁有山海線景觀、秘境探索、客家、閩南及原住民多元文化等觀光資源，適合深度旅遊。苗栗住宿設施環境別具一格且價格親民，近年更深受年輕人喜愛，每到連假都有不錯的訂房率，國旅風潮熱絡。

林彥甫表示，苗栗即將迎接4月油桐花、繡球花花季，今年桐花祭邀遊人「行入青山，相遇蓬白」；南庄花卉節3月30日開跑，近一個月活動期以花卉、工藝為主的裝置藝藝術將點綴於各景點，詳情可至客委會桐花祭粉專、交通部觀光署參山國家風景區網站查詢。

文觀局呼籲遊客選擇訂房住宿，應避免入住非法旅宿，以保障自身安全與相關權益，並防止消費爭議投訴無門，訂房前可上台灣旅宿網查詢，確認有旅宿業登記證與住宿標章再訂房。