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清明連假苗栗訂房率全國第三 迎接賞桐賞螢賞花好時節

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。聯合報資料照片
苗栗縣桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。聯合報資料照片

清明連假即將到來，苗栗縣3天連假訂房率僅次於連江縣、台北市，排名全國第三；除了連假，桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季也將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。

苗栗縣文化觀光局指出，依交通部觀光署公布資料，苗栗縣3天連假住（訂）房率全國第三，在本島非六都排名第一。縣內旅館有59間、民宿347間，連假前3日住房率超過60％，收假前1日也達40％，4天連假平均住房率達到52％。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，苗栗長期以來一直是全國住宿率排名的前段班，原因除交通位置適中，擁有山海線景觀、秘境探索、客家、閩南及原住民多元文化等觀光資源，適合深度旅遊。苗栗住宿設施環境別具一格且價格親民，近年更深受年輕人喜愛，每到連假都有不錯的訂房率，國旅風潮熱絡。

林彥甫表示，苗栗即將迎接4月油桐花、繡球花花季，今年桐花祭邀遊人「行入青山，相遇蓬白」；南庄花卉節3月30日開跑，近一個月活動期以花卉、工藝為主的裝置藝藝術將點綴於各景點，詳情可至客委會桐花祭粉專、交通部觀光署參山國家風景區網站查詢。

文觀局呼籲遊客選擇訂房住宿，應避免入住非法旅宿，以保障自身安全與相關權益，並防止消費爭議投訴無門，訂房前可上台灣旅宿網查詢，確認有旅宿業登記證與住宿標章再訂房。

另外，縣府配合環保署政策，2025年起限制使用一次用旅宿備品政策，宣導縣內旅宿業配合，目前西湖渡假村、尚順君樂飯店及水漾月明度假文旅等多家旅宿業者配合改為大瓶裝容器及不主動提供牙刷、牙膏等個人衛生用品，鼓勵消費者自備，加入環保減塑行列，為台灣環保共盡心力。

苗栗縣桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。聯合報資料照片
苗栗縣桐花祭、賞螢季、南庄繡球花季將接連登場，縣府歡迎全國各地遊客把握春暖花開的好時節到苗栗一遊。聯合報資料照片

桐花祭 訂房 連假

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