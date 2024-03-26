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苗栗火車頭園區8月營運 地方殷盼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗火車頭園區招商，預定8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區招商，預定8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影

斥資10億元的苗栗火車頭園區開始招商，預定8月營運，備受地方期待，文化觀光局長林彥甫等人希望成為新地標，名副其實創造商機、像火車頭般帶動發展。

苗栗火車頭園區最近拆除鐵皮圍籬，設施外觀曝光，許多民眾驚豔，也紛紛詢問文觀局何時完工營運；文觀局昨指出，台鐵將舉辦多場次園區招商說明會，至於閒置的苗栗車站東站1樓及3樓部分空間也已招租，地方相當期待。

根據苗栗火車頭園區臉書粉絲專頁指出，園區由行政院客委會出資修復並興建，台鐵公司管理，並由靈知科技（長林商埕）協助營運，園區在黃金地段苗栗火車站旁，英才夜市對面，12輛火車頭及數位投煤體驗等，擬招商7個區塊、17個單位，以坊間餐飲、觀光業者常態公休日周一為優先，預計5月底前完成，8月營運。

林彥甫說，火車頭園區結合客家文化與鐵道文物，並且以遊憩為導向具國際水準，將成為亮點新地標，串聯苗栗市功維敘隧道、頭屋鄉明德水庫，及鐵路舊山線勝興車站、鐵道自行車等旅遊景點，盼如火車頭帶動相關產業。

文觀局指出，火車頭園區由內政部國土管理署代辦工程，第一階段程已完工，第二階段辦理初驗程序，目前進行環境整理及缺失改善等作業，預計下月點交，交付台鐵規畫營運。

園區占地約5700坪，設施含瞭望台、微型聚落、文化故事館、地方文創小舖、轉車台大廳、投煤練習場、列車展示館及文物故事館等。

台鐵 文物 火車站

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