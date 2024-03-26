寡婦樓都更 國防部轉作社宅續推

新竹寡婦樓都更案先前爆發招標涉及行賄舞弊，進度停滯，國防部本月發函決議將配回房地作為社會住宅，要求竹市府續審。不過時代力量竹市議會黨團昨認為，市長高虹安應向國防部表達解約立場並暫緩審議；市府回應，將受理審議並納入增加公益空間審查，以利都更推展。

寡婦樓都更案面積約9400坪，基地位於建功路以北，光復路以東，建功路51巷以西及建新路以南，因區段完整，周邊清交大學區及商圈人潮，擁有龐大學生與高科技產業消費族群。

時力議員林彥甫、蔡惠婷昨說，寡婦樓都更案招標時，國土署官員收受昌益行賄2千萬，經法院一審判決有罪，然國防部和國土署沒人敢喊解約，據規畫，都更後將近1200戶的住宅，沒任何公益回饋如公托、里民活動中心和青創中心等，市府應退回重選實施者，且實施內容應增加公設及停車空間。

都發處指出，國防部歷經內政部城鄉分署招商弊案社會輿論後，期望挹注更多公益設施來更正大眾對都更的誤解，已來函市府，明確表示寡婦樓都更案持續進行，預計把配回房地規畫成公益社會住宅，預估約477戶。

都發處說，市府將依國防部函文要求受理進行審議，並「納入增加公益空間的審查」，以利都市更新推展。