快訊

竹科大廠緯創陷火海！頂樓冷氣機狂燒 濃煙飄竄竹北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寡婦樓都更 國防部轉作社宅續推

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹市寡婦樓都更案國防部持續推動，擬規畫公益社宅477戶。圖為寡婦樓原址。圖／竹市文化局提供
竹市寡婦樓都更案國防部持續推動，擬規畫公益社宅477戶。圖為寡婦樓原址。圖／竹市文化局提供

新竹寡婦樓都更案先前爆發招標涉及行賄舞弊，進度停滯，國防部本月發函決議將配回房地作為社會住宅，要求竹市府續審。不過時代力量竹市議會黨團昨認為，市長高虹安應向國防部表達解約立場並暫緩審議；市府回應，將受理審議並納入增加公益空間審查，以利都更推展。

寡婦樓都更案面積約9400坪，基地位於建功路以北，光復路以東，建功路51巷以西及建新路以南，因區段完整，周邊清交大學區及商圈人潮，擁有龐大學生與高科技產業消費族群。

時力議員林彥甫、蔡惠婷昨說，寡婦樓都更案招標時，國土署官員收受昌益行賄2千萬，經法院一審判決有罪，然國防部和國土署沒人敢喊解約，據規畫，都更後將近1200戶的住宅，沒任何公益回饋如公托、里民活動中心和青創中心等，市府應退回重選實施者，且實施內容應增加公設及停車空間。

都發處指出，國防部歷經內政部城鄉分署招商弊案社會輿論後，期望挹注更多公益設施來更正大眾對都更的誤解，已來函市府，明確表示寡婦樓都更案持續進行，預計把配回房地規畫成公益社會住宅，預估約477戶。

都發處說，市府將依國防部函文要求受理進行審議，並「納入增加公益空間的審查」，以利都市更新推展。

國防部 寡婦樓 都更

延伸閱讀

新竹寡婦樓國防部將轉公益社宅 時力黨團：涉舞弊應解約

新竹寡婦樓都更案 國防部決議分回房地轉作公益社宅

美軍為加薩打造臨時碼頭 專家稱同時著眼台海戰爭

無人機國家隊驅動馬達MIC 徐巧芯查價：大陸網站賣369美元

相關新聞

市美館補助 張善政喊話中央維持35％

桃園市兒童美術館4月3日開幕試營運，行政院副院長鄭文燦預計今天視察，桃園市長張善政昨搶先開箱，並關切對面的市立美術館工程...

副議長爭取圖書資源均衡 行動書車將增跑竹北西區

新竹縣文化局的圖書館、竹北市立圖書館都集中在竹北東區，台1線以西的竹北西區，幾乎沒有提供閱讀的公共資源，新竹縣議會副議長...

桃捷橘線平鎮站等規畫 藍綠有異見

桃園市政府推動捷運橘線，今年1月完成可行性研究案發包和決標，不過面對橘線銜接未來台鐵平鎮車站共構地點規畫、延伸龍潭區大昌...

寡婦樓都更 國防部轉作社宅續推

新竹寡婦樓都更案先前爆發招標涉及行賄舞弊，進度停滯，國防部本月發函決議將配回房地作為社會住宅，要求竹市府續審。不過時代力...

苗栗火車頭園區8月營運 地方殷盼

斥資10億元的苗栗火車頭園區開始招商，預定8月營運，備受地方期待，文化觀光局長林彥甫等人希望成為新地標，名副其實創造商機...

桃捷橘線車站共構地下化、公車轉運站 藍綠有「異見」

桃園市政府為推動平鎮、龍潭發展，規畫捷運橘線從中壢至平鎮、龍潭線已在1月完成可行性研究案發包決標，不過面對捷運橘線與未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。