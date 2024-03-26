桃捷橘線平鎮站等規畫 藍綠有異見

桃園市政府推動捷運橘線，今年1月完成可行性研究案發包和決標，不過面對橘線銜接未來台鐵平鎮車站共構地點規畫、延伸龍潭區大昌路帶來中豐路交通黑暗期及增設龍潭臨時公車轉運站等問題，藍綠民意代表有不同「異見」；市府表示，將持續溝通，還有機會調整。

立委呂玉玲認為，橘線未來應採分段施工方式，優先做機捷A21站至平鎮、龍潭段，以利未來銜接至八德、大溪捷運路網，並與台鐵平鎮永久站共構，規畫東周鋼鐵廠旁設置大車站計畫，結合公車站接駁，在中豐路應採地下化設計。

議員張肇良也指出，橘線行經中豐路山仔頂、百年大鎮到龍潭，中豐路幅寬度不夠，高架會影響店家生意，應採地下化設計，他將串連里長和民眾連署陳情，在這個議會會期提案。

台鐵平鎮永久站是否設在東周鋼鐵廠旁並與橘線共構，議員黃敬平說，台鐵平鎮永久站應南移至環南路附近，橘線平鎮站應設在腹地較大、靠近中豐、環南路的未來平鎮行政園區旁才合理。

針對捷運橘線延伸到龍潭大昌路，也引起龍潭居民關注。議員劉熒隆建議仿八德轉運站，選在大昌路段優先租地做臨時公車轉運站，改善交通問題。

市府回應，橘線相關規畫需要調整時，一定會持續溝通並參考地方民意，做出最適當的決定。