桃捷橘線車站共構地下化、公車轉運站 藍綠有「異見」

桃園市政府為推動平鎮、龍潭發展，規畫捷運橘線從中壢至平鎮、龍潭線已在1月完成可行性研究案發包決標，不過面對捷運橘線與未來台鐵平鎮永久車站共構地點規畫、或延伸龍潭帶來中豐路交通黑暗期及增設龍潭臨時公車轉運站各大問題，引起龍潭民眾談論，藍綠民意代表今天表達不同「異見」。

桃園捷運橘線規畫串連龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭6 個行政區，起訖點為桃園區三民路至龍潭區大昌路，總長約29公里，沿途規畫設置28到30站，未來銜接捷運綠線G10站、機捷A21站、捷運青線、台鐵平鎮站，1 月完成可行性研究案發包決標，市府預定今年底前提出橘線沿線可行性研究報告，力拚2028年通過行政院核定，最近引發平鎮、龍潭民眾關注。

立委呂玉玲認為，捷運橘線串連平鎮、龍潭，未來應採分段施工方式，優先就機捷21站至平鎮、龍潭段先做，以利未來再銜接至八德、大溪捷運路網，應規畫平鎮東周鋼鐵廠旁設置台鐵平鎮永久車站共構，並結合公車接駁，橘線在平鎮山仔頂至龍潭路段，涉及中豐路塞車嚴重，應採地下化設計，另在龍潭大昌路規畫公車轉運站定案前，亦應先在國3龍潭交流道附近租地做臨時公車轉運站，改善國3龍潭客運接駁問題。

平鎮、龍潭市民提出看法，橘線從山仔頂到龍潭市區沿著中豐路規畫，以現今中豐路尖峰交通塞車，採取高架化，從施工到完工都帶來交通黑暗期，此議，獲得市議員張肇良認同，張指出，橘線行經中豐路山仔頂、百年大鎮到龍潭，中豐路幅寬度不夠，高架會影響店家生意，應採地下化設計，他將串連平鎮、龍潭里長、市民連署陳情，在這個議會會期提案，爭取橘線中豐路段地下化。

爭取橘線與台鐵平鎮永久站共構提案，市議員陳韋曄與呂玉玲看法相同，陳說，台鐵平鎮車站臨時站在新富一街，路幅太小，無法負荷未來平鎮人口成長，建議台鐵平鎮永久站設在東周鋼鐵廠旁與橘線共構。市議員黃敬平卻持不同看法，黃說，橘線平鎮站應設在腹地較大、靠近中豐、環南路的未來平鎮行政園區旁，台鐵平鎮站永久站應南移環南路附近。

捷運橘線延伸到龍潭大昌路，也引起龍潭市民關注，市議員徐玉樹爭取靠近國3龍潭交流道的大昌路捷運站旁，辦理龍潭都市計畫第4次通盤檢討推動產業專區案及規畫公車轉運站，此前在大昌路先租地做公車專運站，解決龍潭市區交通塞車。

市議員劉熒隆持相同看法，不過他說，龍潭長期以來是「無軌道鄉鎮」，至今仰賴公路運輸，未來橘線大昌路捷運站進行都計變更產專區，從橘線路網定線到環評至少10年，如此一來規畫公車轉運站將遙遙無期，他建議仿八德公車轉運站，在國3龍潭交流道附近大昌路段，先租地做臨時公車轉運站，解決龍潭通勤族通勤需求，改善龍潭觀光景點長期接駁運輸問題。