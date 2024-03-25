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苗栗火車頭園區招商8月營運 地方期待名副其實帶動商機

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區預定今年8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區預定今年8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影

斥資10億元的苗栗火車頭園區招商了，並預定今年8月營運，園區備受地方期待，縣府文化觀光局長林彥甫等人希望成為新地標，名副其實創造商機，火車頭帶動發展。

苗栗火車頭園區最近拆除鐵皮圍籬，設施外觀曝光，許多民眾驚豔，也紛紛詢問文觀局何時完工營運？文觀局指出，台灣鐵路股份有限公司將舉辦多場次園區招商說明會，至於閒置的苗栗車站東站1樓，及3樓部分空間，也已經招租，地方相當期待。

根據苗栗火車頭園區臉書粉絲專頁，指出園區由行政院客委會出資修復並興建，台鐵公司管理，並由靈知科技（長林商埕）協助營運，園區在黃金地段苗栗火車站旁邊，英才觀光夜市對面，12輛火車頭及數位投煤體驗等，擬招商7個區塊、17個單位，以坊間餐飲、觀光業者常態公休日周一為優先，預計今年8月營運。

招商時間4月8日至5月31日，預計4月8日、15日、23日下午2點在火車頭園區波波展館（原苗栗願景館）辦理招商說明會，期間如招商範圍全數單位完成簽約，將提前結束招商，現場完成簽約可享試營運的行銷規費等減免優惠，一次承租多個單位，另有優惠。

林彥甫說，火車頭園區結合客家文化與鐵道文物，並且以遊憩為導向具國際水準，將成為亮點新地標，串聯苗栗市功維敘隧道、頭屋鄉明德水庫，及鐵路舊山線勝興車站、鐵道自行車等旅遊景點，火車頭帶動相關產業。

文觀局指出，火車頭園區由內政部國土管理署代辦工程，第一階段程已完工，第二階段辦理初驗程序，目前進行環境整理及缺失改善等作業，預計今年4月點交，交付台鐵公司規畫營運。

園區占地約5700餘坪，第一部分包含瞭望台、微型聚落、文化故事館及地方文創小舖等項目，第二部分則包含轉車台大廳、投煤練習場、列車展示館及文物故事館等設施。

苗栗火車頭園區預定今年8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區預定今年8月營運，備受地方期待。記者范榮達／攝影

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