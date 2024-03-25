水情吃緊 鯉魚潭、明德水庫蓄水率跌破4成

苗栗縣三大水庫1天入不敷出70多萬立方公尺，蓄水直直落，其中，鯉魚潭、明德水庫蓄水率跌破4成，永和山水庫也僅58.12%，縣府今天公布5處回收水免費取用地點，1天可以支援約2000立方公尺澆灌或清洗用水。

經濟部水利署3月19日調整苗栗縣水情燈號，從「正常」藍燈，轉為「水情稍緊」的綠燈，縣府水利處長楊明鐃說，今年春雨降雨量至今偏少，氣象預報未來香雨也不樂觀，雖春耕用水高峰期已過，但三大水庫持續入不敷出，水位直直落，必須未雨綢繆。

其中，鯉魚潭水庫目前有效蓄水4273.45萬立方公尺、蓄水率36.98%，昨天出水70.6萬立方公尺，僅進水8.9萬立方公尺；明德水庫有效蓄水463.73萬立方公尺、蓄水率37.07％，昨天出水、進水都是13.77萬立方公尺；永和山水庫有效蓄水1739.7萬立方公尺，昨天出水16.7萬立方公尺，進水僅5.5萬立方公尺。

水利處公布竹南頭份、苗栗地區、苗栗縣後龍鎮，及明德水庫北岸、南岸水資源回收中心，每天可提供約2000噸回收水，回收水使用應避免與人體有直接接觸，可用在街頭清洗及花木澆灌，節約用水不無小補，有需求民眾可以前一天向水資中心申請免費取用。