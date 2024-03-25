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遏阻違規 竹市科技執法增8處

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市警察局去年建置9處科技執法設備，西大路與林森路口居冠，共取締違規轉彎1505件、闖紅燈1661件。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局去年建置9處科技執法設備，西大路與林森路口居冠，共取締違規轉彎1505件、闖紅燈1661件。記者王駿杰／攝影

新竹市警局去年在市區建置9處科技執法設備，整體違規率減少74.13%，個別成效以西大路與林森路口居冠，共取締違規轉彎1505件、闖紅燈1661件；警方指出，今年預計再建置8處科技執法設備，加強維護路口交通秩序與安全。

今年新增8處科技執法，分別在東大路與武陵路口、東大路與北大路口、中正路與竹光路口、中正路與經國路二段口、慈雲路與埔頂二路口、中華路與林森路口（南）、經國路與中華路口（南）、西大路與林森路口，取締項目為闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人等。

去年9處科技執法路口中，西大路與林森路口違規轉彎與闖紅燈取締最多，警方分析原因，在於去年9月起西大路地下道實施全日禁止左、右轉林森路，加上地下道、平面道路號誌時相多，還有部分民眾不適應，或貪圖一時方便。

雖然西大路與林森路口取締件數高，但降低違規率成效一樣很好。經統計，宣導期前違規偵測數、日平均191件，與科技執法實施後取締數、日平均92件相較，日平均違規率已大幅減少51.89%，警方認為顯具相當嚇阻成效。

警方說，整體而言，去年建置的9處科技執法整體違規率減少74.13%，有效減少違規行為並降低周邊道路肇事率及事故風險。

新竹 武陵 科技執法

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