客委會刪補助 竹縣客語推廣遭質疑

新竹縣民政處申請2024年推動客語深耕計畫經費780萬元，客委會回覆近2年執行率不佳，只補助485萬，其他295萬縣府自籌，未來執行率超過8成才提高補助，議員因此質疑縣府推廣客語不力。民政處說，各項成績都進步，客語開班率已大幅成長，特優、優等鄉鎮市也年年增加。

議員徐瑜新質疑，民政處客家事務科新聘2個專職行政人員，業務卻辦到客委會刪除補助，竹縣為客家大縣，在縣市政府層級評比竟一直都未升到優等，近年客家業務恐真的成效不彰。

民政處長謝明輝說，客家業務各項成績比3年前有一定比例成長和進步，客語深耕計畫中，開班率從前年2班，到去年大幅成長到137班，確實將客語扎根到各鄉鎮基層，且客語薪傳師很努力在基層以客語推廣歌謠、語文、戲劇等；推動客語成效方面，特優、優等鄉鎮市年年增加，包括竹北市今年也獲獎，11個客家鄉鎮市也都全數獲獎，成果有目共睹。

謝明輝說，各數據和隔壁苗栗身為第一名縣市相比，竹縣在學校部分要更努力，會持續努力跨過門檻，讓縣府評比得到優等。

民政處說明，推動客語深耕計畫包括落實13鄉鎮、村里社區以及縣府各局處加強開設60班，包括公教人員、學生、醫療長照人員等共25班；村里社區民眾共35班。每班課程34小時，預計輔導500位學員取得客語能力認證。