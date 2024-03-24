快訊

幻想當「周處」？狂轟警局爆發槍戰 網見槍手犯案前貼文酸：桃園桂林仔

女星為愛女槓上小S「不熙娣」 製作人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警公布竹市科技執法這路口開罰奪冠 今年預計再增八處

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路口居冠，共取締「違規轉彎」1505件、「闖紅燈」 1661件。記者王駿杰／攝影
新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路口居冠，共取締「違規轉彎」1505件、「闖紅燈」 1661件。記者王駿杰／攝影

新竹市地狹人稠，新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路口居冠，共取締「違規轉彎」1505件、「闖紅燈」 1661件；警方指出，今年度預計再建置8處科技執法設備，希望能藉由建置科技執法維護路口交通秩序與安全。

警方指出，警方去年共建置9處科技執法設備， 其中，公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口等2處， 自去年11月1日開始執法；另外，西大路與林森路口、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、經國路與中華路口(北)、西濱路與美山路口、西濱路與海山港路口、西濱路與高濱路口等7處，則從去年12月1日開始執法。

警方統計，9處科技執法路口中，以西大路與林森路口居冠，其中，違規轉彎與闖紅燈是取締最多的項目，警方分析該路口取締件數高的原因，在於去年9月起西大路地下道實施全日禁止左、右轉林森路，加上地下道、平面道路號誌時相多，還有部分民眾不適應，或貪圖一時方便。

不過，雖然西大路與林森路口取締件數高，但是降低違規率成效一樣很好。經統計，宣導期前違規偵測數（日平均 191件），與科技執法實施後取締數（日平均92件）相較，日平均違規率已大幅減少51.89%，顯具相當嚇阻成效。整體而言，去年建置的9處科技執法整體違規率減少74.13%，有效減少違規行為並降低周邊道路肇事率及事故風險。

警方說，今年度預計再建置8處科技執法設備，分別在東大路與武陵路口、東大路與北大路口、中正路與竹光路口、中正路與經國路二段口、慈雲路與埔頂二路口、中華路與林森路口（南）、經國路與中華路口（南）、西大路與林森路口等，針對闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人等目標事故違規行為加強執法。

新竹 科技執法

延伸閱讀

雄親注意啦！ 高雄今年預計增設26處科技執法

屏縣海豐、九如兩路口3年70件事故 警4月1日起科技執法

竹北水瀧重劃區改裝車噪音深夜擾民 民代盼設科技執法

新店人口增車多回堵 新北警允疏導擬設科技執法

相關新聞

警公布竹市科技執法這路口開罰奪冠 今年預計再增八處

新竹市地狹人稠，新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路...

苗栗石虎保育vs.地方發展 立委邱鎮軍：要有明確標準

苗栗縣政府爭取3處土地約960公頃，納入桃竹苗大矽谷計畫，經濟部產業園區管理局拋出石虎保育的議題，立委邱鎮軍抱不平，認為...

桃園拉拉山旅宿「受限環評」難發展 市府出招解套

桃園市復興區的拉拉山風景區遠近馳名，但受限環評規定，當地旅館業難以發展，露營區合法化也碰壁。市府都發局經通盤檢討，今天宣...

竹縣客家事務執行率不佳？客委會刪減客語深耕經費295萬

新竹縣民政處申請2024年推動客語深耕計畫經費780萬，遭客委會函文認為近2年此案的執行率不佳，只補助485萬，其他29...

降低機車事故 竹市府補助機車駕訓最高3000元

機車事故「肉包鐵」動輒死傷，台灣去年普通重型機車的車禍件數達到41萬9043件，死亡人數1824人，為降低機車事故死傷頻...

苗栗植樹 贈台灣原生種苗木

苗栗縣政府攜手農業部林業及自然保育署新竹分署昨天在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，並贈發4種共2000株台灣原生種苗木給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。