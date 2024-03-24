警公布竹市科技執法這路口開罰奪冠 今年預計再增八處

新竹市地狹人稠，新竹市警察局分析相關交通資訊，去年在市區建置9處科技執法設備，經統計，9處科技執法地點中以西大路與林森路口居冠，共取締「違規轉彎」1505件、「闖紅燈」 1661件；警方指出，今年度預計再建置8處科技執法設備，希望能藉由建置科技執法維護路口交通秩序與安全。

警方指出，警方去年共建置9處科技執法設備， 其中，公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口等2處， 自去年11月1日開始執法；另外，西大路與林森路口、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、經國路與中華路口(北)、西濱路與美山路口、西濱路與海山港路口、西濱路與高濱路口等7處，則從去年12月1日開始執法。

警方統計，9處科技執法路口中，以西大路與林森路口居冠，其中，違規轉彎與闖紅燈是取締最多的項目，警方分析該路口取締件數高的原因，在於去年9月起西大路地下道實施全日禁止左、右轉林森路，加上地下道、平面道路號誌時相多，還有部分民眾不適應，或貪圖一時方便。

不過，雖然西大路與林森路口取締件數高，但是降低違規率成效一樣很好。經統計，宣導期前違規偵測數（日平均 191件），與科技執法實施後取締數（日平均92件）相較，日平均違規率已大幅減少51.89%，顯具相當嚇阻成效。整體而言，去年建置的9處科技執法整體違規率減少74.13%，有效減少違規行為並降低周邊道路肇事率及事故風險。

警方說，今年度預計再建置8處科技執法設備，分別在東大路與武陵路口、東大路與北大路口、中正路與竹光路口、中正路與經國路二段口、慈雲路與埔頂二路口、中華路與林森路口（南）、經國路與中華路口（南）、西大路與林森路口等，針對闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人等目標事故違規行為加強執法。