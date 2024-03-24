苗栗石虎保育vs.地方發展 立委邱鎮軍：要有明確標準

苗栗縣政府爭取3處土地約960公頃，納入桃竹苗大矽谷計畫，經濟部產業園區管理局拋出石虎保育的議題，立委邱鎮軍抱不平，認為苗栗是保育石虎的模範縣，但不應無限上綱，質詢農業部要有明確標準，讓地方有所遵循。

下屆總統賴清德重要政見大矽谷計畫，苗栗縣政府盤點竹南、頭份及後龍3處土地約960公頃，趁著立委陳超明3月20日率同立法院經濟委員會到苗栗，爭取納入大矽谷計畫產業儲備用地，列席會議的經濟部產業園區管理局長楊伯耕提出必須注意石虎熱區問題。

邱鎮軍隔天在立法院社會福利及衛生環境委員會，質詢農業部資源永續司長莊老達，邱鎮軍指出，瀕臨絕種野生動物石虎曾普遍存在台灣本島淺山地帶，目前最重要的棲地在苗栗，苗栗是保育石虎的模範縣，但很多開發因此都受到影響。

他認為，農業部必須訂定明確標準，讓縣市政府有所遵循，不能隨便畫一個熱區，有一天看到石虎經過，就把整個地方框起來，這對苗栗縣不公平，也嚴重影響發展，要求農業部1個月內提具相關報告。

苗栗縣政府農業處表示，中央或地方都還沒有畫設石虎保育區或保護區，縣府曾於2020年調查定居的石虎數量340隻至360隻，並公告石虎出現網格圖資供參考，如開發案座落「有石虎紀錄」網格，建議開發單位提出適當保育措施；此外，2019年公告的苗栗縣石虎保育自治條例，規定縣府開發面積1公頃以上，或新闢、拓寬道路長度為1公里以上，規畫設計階段需徵詢專家學者意見，採取對環境友善的工法，苗栗市聯大路、苗29線，及縣道140線等都有生物廊道設計。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷指出，開發行為及程序，目前都有相關的法規可以遵循，如果資訊公開透明，開發案落實規範，石虎保育議題可以接受監督，也不一定會有所衝突。