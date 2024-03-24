竹縣客家事務執行率不佳？客委會刪減客語深耕經費295萬

新竹縣民政處申請2024年推動客語深耕計畫經費780萬，遭客委會函文認為近2年此案的執行率不佳，只補助485萬，其他295萬要求縣府自籌，若未來執行率超過8成，才會提高補助。議員質疑，民政處對於客語推廣一直引以為豪，但竟被刪補助。民政處說明，客語開班率已從前年僅2班，大幅成長137班，且特優、優等鄉鎮市年年增加，竹北市今年也獲獎。

國民黨新竹縣議員徐瑜新指出，民政處對客語推廣引以為豪，其中客家事務科新聘2個專職的行政人員，辦理業務的人這麼多，但卻辦到客委會以近2年執行率不佳刪除補助，且新竹縣為客家大鎮，但在縣市政府層級評比竟一直都未升到優等，是否縣府近年客家業務真的成效不彰？

民政處長謝明輝說，客家業務比起3年前，各項成績有一定比例成長、進步。客語深耕計畫中，開班率從前年2班，到去年大幅成長到137班，業務量有成長，確實將客語扎根到各鄉鎮基層，且客語薪傳師很努力在基層以客語推廣歌謠、語文、戲劇等，各項數據有明顯進步，推動客語成效方面，特優、優等鄉鎮市年年增加，包括竹北市今年也獲獎，11個客家鄉鎮市也都全數獲獎，成果有目共睹。

至於新竹縣在縣市政府層級沒有升到優等，都在佳等階段。謝明輝說，各項數據和隔壁苗栗身為第一名縣市相比，新竹縣在學校部分要更努力，此項目滿分為8分，但要達到5分才能列為優等，新竹縣今年僅得到4.4分，會持續努力跨過5分門檻，讓縣府評比可得到優等。

議員邱靖雅也說，她支持客語推動，但新竹縣與客家人口的縣市比起來，人力比較不足，特別是新移民到竹北市、竹東外五里，對於客家的熟悉與了解「都有一定落差」，希望透過各局處的努力，讓鄉親能理解與認同客家。

民政處說明，關於推動客語深耕計畫包括落實13鄉鎮、村里社區以及縣府各局處加強開設60班，包括公教人員、學生、醫療長照人員等共25班；村里社區民眾共35班。每班課程34小時，預計輔導500位學員取得客語能力認證。

親子多元課程上，除強化學童在校選修客語外，也舉辦客語說故事活動，及推動客語說故事師資和志工培訓，透過多元主題創造幼兒、學生說客語環境，預計辦理100場次。

職場客語多元方面，也預計開設5班，豐富職場多元語言服務。此外，為強化文學、歌謠、戲劇等客語傳習，鼓勵各薪傳師資在社區開辦傳習課程，預計開立55班，薪傳師資研習部分也預計開設5班、客語相關實務經驗工作坊，也增開5班期。