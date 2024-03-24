降低機車事故 竹市府補助機車駕訓最高3000元

機車事故「肉包鐵」動輒死傷，台灣去年普通重型機車的車禍件數達到41萬9043件，死亡人數1824人，為降低機車事故死傷頻傳，新竹市府與交通部公路局新竹區監理所合作辦理「機車考照駕訓班訓練補助計畫」，推動機車考照駕訓補助，並加碼補助經費與名額。即日起凡設籍於竹市或於竹市就學的學生參加機車考照駕訓，皆可享有機車駕訓補助2500元；中華大學學生再額外加碼補助500元，最高補助3000元。

交通處表示，交通部公路局統計至2023年數據顯示，參加機車駕訓者較未參訓者比較，違規風險降低59%、肇事風險降低36%足見機車駕訓成效顯著，可保障市民生命安全。

交通處說明，市府和交通部公路局新竹區監理所、新竹客運駕訓班及中華大學合作推出駕訓補助疊加計畫，3月起設籍竹市的市民及在竹市就學的學生至新竹客運駕訓班考取機車駕照，就可享有補助，由交通部補助1300元、新竹市政府補助700元、新竹駕訓班補助500元，總計補助2500元，共143個名額，另外，中華大學加碼學生補助500元，最高可補助3000元，補助期間至11月30日止，補助名額有限，早報名早享優惠。

交通處表示，市府相當重視行車安全，並支持機車駕訓補助制度，鼓勵民眾報名機車駕訓，以加強對道路標誌及號誌認知，學習駕駛技術及應變能力，減少違規，降低事故風險。