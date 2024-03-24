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苗栗植樹 贈台灣原生種苗木

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府與林業及自然保育署新竹分署昨天在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，縣長鍾東錦等人一起種樹。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與林業及自然保育署新竹分署昨天在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，縣長鍾東錦等人一起種樹。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府攜手農業部林業及自然保育署新竹分署昨天在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，並贈發4種共2000株台灣原生種苗木給民眾，吸引大批民眾排隊索取；其中，贈發的樹苗之一「短柱山茶」是全世界50多種可榨油茶樹唯一的台灣特有種，顯得格外「珍貴」。

縣府指出，今年植樹月以「一起集點樹」為主題，公館四季彩林公園內的生態物種資源豐富，希望透過活動讓大家了解植樹造林，並重視台灣原生物種的復育及教育，提高對生態環境的認識。

新竹分署長夏榮生昨天在活動中特別介紹「短柱山茶」，強調全世界有50多種可榨油的茶樹，短柱山茶是唯一的台灣特有種，值得大家珍視。

活動贈發的烏來杜鵑、冬青木、短柱山茶、毛胡枝子，也巧思利用回收再生的纖維製作紙盒打造苗盆，樹苗與苗盆可整個種在盆栽或土地，苗盆在3至6個月就會分解化為養分肥料，回注到土壤裡。

縣長鍾東錦也和眾人一起種下樹苗，他提到，去年植樹節在南庄種植原生種「南庄橙」非常成功，南庄橙是早年賽夏族人的佐料，重新推廣種植深具意義，希望原生種持續在苗栗蓬勃生長。

南庄 新竹 農業部

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