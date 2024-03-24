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竹北暫緩撤舊衣回收箱 E化管理

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹北市長鄭朝方與在地社福團體代表協商，允諾建立舊衣回收箱管理機制，保障弱勢團體權益。 圖／新竹縣身心障礙者扶助協會提供
竹北市長鄭朝方與在地社福團體代表協商，允諾建立舊衣回收箱管理機制，保障弱勢團體權益。 圖／新竹縣身心障礙者扶助協會提供

新竹縣竹北市近日因外來不明業者大舉擺放違法舊衣回收箱，市公所清潔隊公告要全數整頓拖吊，連帶波及在地社福團體合法舊衣回收箱28日前也得撤離。竹北市長鄭朝方前天經與社團代表協商後允諾暫緩，並宣布將引進E化管理系統，列管社福團體舊衣回收箱，維護市容整潔。

近期竹北地區出現大量不明舊衣回收箱，疑為外縣市的舊衣回收業者，看準竹北豪宅區居民有大量回收二手新衣需求，私自擺放舊衣回收箱，影響交通也破壞市容。

由於竹北市公所清潔隊公告要求28日前應撤除，連社福團體原本擺放的回收箱都得「無差別」清除，讓社團措手不及。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱前天聯合在地社福團體向市公所陳情，呼籲市公所要分清楚合法與違法業者，不能一刀切處理，否則將傷害在地社福團體生計。

縣議員蔡蕥鍹說，市公所要美化市容、整頓非法舊衣回收箱值得稱讚，但不能不分青紅皂白通通清運，竹北市民代表游雅婷認為市公所應輔導為先，影響社團運作也徒增民眾回收舊衣困擾。

鄭朝方經與社團代表協商後，決定將引進數位E化管理系統列管舊衣回收箱，避免外來不明舊衣回收業者任意擺放競爭，也希望維護人車通行安全、市容整潔。

北市 新竹 鄭朝方

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