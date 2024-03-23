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新竹巨城野餐音樂節走環保風 今晚外牆招牌將關燈1小時

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供

新竹Big City遠東巨城購物中心趁著三月春暖花開，今天起一連2天有1樓戶外噴水池廣場推出「巨城野餐音樂節」，集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位；現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相，有知名狀元糕、布丁塔與章魚燒等美食，吸引不少民眾席地野餐，度過悠閒午後。

今天野餐活動首日也恰逢年度「Earth Hour地球一小時」，巨城購物中心將在晚間8點半至9點半關閉外牆招牌燈及部份照明燈源，邀請民眾一起節能減碳、珍惜資源。

巨城購物中心過去9年的野餐音樂節共網羅全台各地逾110家美食名店、總計近10萬人次參加，成為大新竹鄉親每年最期待的野餐盛會之一。今天登場的第10屆巨城野餐音樂節今天登場，邀來第六屆巨城街頭藝術節音樂組十強決選的「秉篆秉辰」、「田亞寧&提姆」等多位歌手帶來國、台、客、原民語等動人歌謠演出。

現場還匯集14間來自全台各地人氣甜點輕食名店，有來自台中文青最愛「行行狀元糕」餐車、香醇濃厚的布丁塔「日日山豆」、人氣「ㄔ丸了章魚燒」、多樣化客家米食的「金銀豬寶米食坊」，以及法式手工甜點「Cremeux葵沐」、經典美式「溫弟熱狗堡」、療癒多肉「荳荳‧多肉植物」等店家，鹹香酸甜各種滋味都有。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城團隊用心設計每個環節，每年春季邀請全家大小品嚐各地美味，在擬真柔軟的草地上及樂活氛圍中悠閒野餐，聆聽創作歌手帶來一首首經典好歌，度過愉快的周末時光。

為了推動環保永續觀念，今年的野餐音樂節還有一大亮點，活動期間只要持巨城Big Green環保購物袋或自備環保杯、環保器皿盛裝現場店家美食，即可於活動服務台兌換美食抵用券，自備環保餐具到指定店家消費，也可享專屬優惠或精美小禮。

一年一度巨城野餐音樂節走綠色環保風，消費者自帶器皿購買商品，即可免費獲巨城美食抵用券。圖／巨城購物中心提供。
一年一度巨城野餐音樂節走綠色環保風，消費者自帶器皿購買商品，即可免費獲巨城美食抵用券。圖／巨城購物中心提供。
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供
一年一度巨城野餐音樂節走綠色環保風，消費者自帶器皿購買商品，即可免費獲巨城美食抵用券。圖／巨城購物中心提供。
一年一度巨城野餐音樂節走綠色環保風，消費者自帶器皿購買商品，即可免費獲巨城美食抵用券。圖／巨城購物中心提供。
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供
新竹巨城野餐音樂節集結音樂表演、人氣甜點輕食攤位，現場14個攤位有半數品牌是首次在巨城亮相。圖／巨城購物中心提供

巨城 新竹 野餐 音樂

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