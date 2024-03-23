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桃市府廢止3家SRF設廠許可 業者批不知情要行政救濟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府宣布廢止3家SRF廠設廠許可，業者表示會行政救濟，圖為桃園科技工業園區路口畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府宣布廢止3家SRF廠設廠許可，業者表示會行政救濟，圖為桃園科技工業園區路口畫面。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府昨天以經濟部撤回推薦函，前市府專案許可3家固態再生燃料棒（SRF）電廠進桃科設廠的程序已不完備，宣布終止設廠許可。業者今天表示，他們昨天下午看到新聞才知道被停止設廠，市政府到現在也沒來公文說明，先前也完全沒溝通，業者完全遵守政府設廠的規定，包括購地、選商甚至已經和台電簽好約，不算土地成本，幾億元的前置作業已經花了，現在連說都沒說就對外發布新聞廢止設廠許可，沒辦法接受這樣粗糙的決定。

一家SRF電廠主管表示，換他們同時申請設廠的其實不只3家，還有一家甲級廢棄物處理廠也是焚化，如果以廢氣排放標準，SRF廠的技術可以在10ppm以下，遠比廢棄物處理場低，也比環境部列管全國的20多家垃圾焚化廠的廢氣排放標準低，選商都是全世界在這個領域擁有最先進技術，還幫其他國家設廠的合作夥伴，為什麼甲級廢棄物處理廠可以過關，他們不行？

業者強調，SRF發電廠確實可以協助政府達到淨零碳排的目標，結果還沒有上路就被妖魔化，不能從專業的角度考量和討論，用政治思考看問題，讓人遺憾，一定會向桃園市政府提行政救濟，也希望外界理性看待。3家SRF電廠為台灣立方、可寧衛、立疆，其中立疆用地8公頃最大，第一期預計投注上百億元，發電量約各為另外兩家發電量的1倍。

SRF 廢棄物 廢氣排放 桃園

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