元智未來大學旁未來有醫院 市府攜校共創桃園發展

桃園元智大學培育許多理工相關人才，今舉行創校35周年校慶，桃園副市長王明鉅今出席表示，元智大學鄰旁將有都市計畫預計亞東醫院及商業區進駐，全台灣很少有醫院與大學距離如此接近，這是學校發展的良好機會，可以強化醫療科技、生物科技及農業科技領域發展。

王明鉅說，桃園在過去10年內人口增加30萬人，伴隨而來的交通問題是市民最關心的議題，同時桃園許多重大建設如捷運基礎設施也將陸續完工，期待市府能與學校、產業共同提供創新想法，發展智慧交通改善交通問題，未來由市府擔任媒合平台將創意落地，讓桃園更宜居。

元智大學校長廖慶榮表示，因元智大學重視並落實英語教育及資訊科技教育，元智大學的畢業生薪資較社會新鮮人超出10%。今年將與亞馬遜加深AWS雲端人才培訓的合作，提升元智大學學生科技力。遠東集團董事長徐旭東說，期許學校及學生因應未來世界變化，也要不斷以變化適應世界。

桃園青年局表示，市府在長年在協助青年職涯發展、輔導青年參與公共議題及陪伴青年多元發展等面向上推動多項政策，其中在青年創業的部分，包含市府與元智大學及其他12所學校組成桃園創業聯盟，並設置主題性青創基地、提供青創基地所需資源，如優惠租金、豐富業師資源，也辦理一日職場體驗計畫，透過帶領青年實際參訪企業內部，讓青年瞭解職涯性向，提早職涯規劃。