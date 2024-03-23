元智未來大學旁未來有醫院 市府攜校共創桃園發展
桃園元智大學培育許多理工相關人才，今舉行創校35周年校慶，桃園副市長王明鉅今出席表示，元智大學鄰旁將有都市計畫預計亞東醫院及商業區進駐，全台灣很少有醫院與大學距離如此接近，這是學校發展的良好機會，可以強化醫療科技、生物科技及農業科技領域發展。
王明鉅說，桃園在過去10年內人口增加30萬人，伴隨而來的交通問題是市民最關心的議題，同時桃園許多重大建設如捷運基礎設施也將陸續完工，期待市府能與學校、產業共同提供創新想法，發展智慧交通改善交通問題，未來由市府擔任媒合平台將創意落地，讓桃園更宜居。
元智大學校長廖慶榮表示，因元智大學重視並落實英語教育及資訊科技教育，元智大學的畢業生薪資較社會新鮮人超出10%。今年將與亞馬遜加深AWS雲端人才培訓的合作，提升元智大學學生科技力。遠東集團董事長徐旭東說，期許學校及學生因應未來世界變化，也要不斷以變化適應世界。
桃園青年局表示，市府在長年在協助青年職涯發展、輔導青年參與公共議題及陪伴青年多元發展等面向上推動多項政策，其中在青年創業的部分，包含市府與元智大學及其他12所學校組成桃園創業聯盟，並設置主題性青創基地、提供青創基地所需資源，如優惠租金、豐富業師資源，也辦理一日職場體驗計畫，透過帶領青年實際參訪企業內部，讓青年瞭解職涯性向，提早職涯規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言