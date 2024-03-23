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全世界50多種可榨油茶樹 它是唯一的台灣特有種

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在公館四季彩林公園辦植樹活動，民眾大排長龍等待領取樹苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在公館四季彩林公園辦植樹活動，民眾大排長龍等待領取樹苗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與農業部林業及自然保育署新竹分署上午在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，並贈發4種共2000株台灣原生種苗木給民眾，等待領取苗木的民眾大排長龍；贈發的樹苗中「短柱山茶」是全世界50多種可榨油茶樹唯一的台灣特有種，身分顯得格外「珍貴」。

縣府指出，今年植樹月以「一起集點樹」為主題，公館四季彩林公園內的生態物種資源豐富，希望透過今天活動讓大家了解植樹造林，並重視台灣原生物種的復育及教育。大家除了關注當前環境問題、提高對生態環境的認識和保護意識，認識台灣原生樹種也是重要課題。

新竹分署長夏榮生在會中特別介紹「短柱山茶」，強調全世界有50多種可榨油的茶樹，短柱山茶是唯一的台灣特有種，值得大家珍視；今天贈發的烏來杜鵑、冬青木、短柱山茶、毛胡枝子，使用的苗盆的苗盆是回收再生的纖維製作的紙盒，領回的樹苗直接把繩子拿掉後，樹苗與苗盆可整個種在盆栽或土地，苗盆在3至6個月就會分解化為養分肥料，直接回注到土壤裡。

縣長鍾東錦表示，去年植樹節在南庄鄉種植的原生種「南庄橙」非常成功，南庄橙早年賽夏族人的佐料，目前重新推廣種植深具意義，今天鄉親前來參加活動、領取原生種樹苗栽種，值得讚賞，大家一同攜手照顧苗栗的好山好水，讓在地原生種繼續在苗栗蓬勃生長。

林保署新竹分署長夏榮生（左）在會中特別介紹「短柱山茶」。記者胡蓬生／攝影
林保署新竹分署長夏榮生（左）在會中特別介紹「短柱山茶」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與林業及自然保育署新竹分署上午在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，縣長鍾東錦與地方各界一起種樹。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與林業及自然保育署新竹分署上午在公館鄉四季彩林公園舉辦植樹活動，縣長鍾東錦與地方各界一起種樹。圖／苗栗縣政府提供
「短柱山茶」是全世界50多種可榨油茶樹唯一的台灣原生特有種。記者胡蓬生／攝影
「短柱山茶」是全世界50多種可榨油茶樹唯一的台灣原生特有種。記者胡蓬生／攝影

南庄 新竹 苗栗縣 農業部

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