竹北撤舊衣回收箱引民怨 鄭朝方允諾暫緩並列管

新竹縣竹北市日前因外來不明業者大舉擺放違法舊衣回收箱，引起市公所清潔隊公告要全數整頓拖吊，未料卻波及在地社福團體合法舊衣回收工作受池魚之殃，引發民眾不滿質疑。對此，竹北市長鄭朝方宣布，將暫緩拖吊在地社福團體舊衣回收箱，並列管舊衣回收箱，保障在地社福團體權益。

鄭朝方表示，為避免市容受影響，同時保障在地社福團體擺放舊衣回收箱權益，竹北市公所將引進條碼管理系統，由市公所統一列管市區舊衣回收箱，避免外來不明舊衣回收業者任意擺放回收箱競爭，或隨意在人行道、路邊擺放違法回收箱，造成人車通行危險、影響市容整潔。

竹北市舊衣回收箱爭議多日，因近期傳出有其他縣市的舊衣回收業者，看準竹北豪宅區民眾有大量回收二手新衣需求，竟在未報備行政機關下，大肆擺放各式規格、樣式、顏色的舊衣回收箱，不僅阻礙交通，更嚴重影響市容，立刻引起市公所清潔隊注意，公告要求業者自行移除。

未料市公所清潔隊大動作展開清除，卻意外波及在地社福團體合法擺放多年的回收箱也一併被通知限期在3月28日前自行撤除，否則將當作廢棄物處理。此舉不僅社福團體錯愕，連民眾都擔心市公所無差別清除回收箱。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱昨聯合在地社福團體向市公所陳情，呼籲市公所要分清楚合法與違法業者，不能一刀切處理，否則將傷害在地社福團體生計，更有身心障礙者淚灑市公所，懇求市公所網開一面。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，市公所要美化市容、整頓非法舊衣回收箱值得稱讚，但不能不分青紅皂白通通清運；竹北市民代表游雅婷指出，民眾反映仍有回收舊衣需求，市公所角色應輔導業者、規畫合法位置擺放，而非一紙公告就連社福團體生計都不顧，也造成民眾回收舊衣困擾。

竹北市公所回應，新竹縣並未訂定舊衣回收箱管理設置辦法，且相關管理權責是由各鄉鎮市公所負責，竹北市公所將著手研擬相關辦法、建立明確管理機制，作為新竹縣示範鄉鎮。