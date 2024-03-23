竹市高中爆校長遴選委員資格爭議 高虹安：沿用前市府

新竹市立成德高中前校長楊青山去年爭取校長續聘失利，教育部審議認定竹市府組成校長遴選委員資格不符，要求撤銷楊續任評鑑未過的措施，綠營議員批評市府是違法亂紀。其中，被指資格不符的黃姓委員為實驗高中退休校長黃芳芷，市長高虹安今天表示，黃是沿用前市府聘用的遴選委員，若按教育部標準，108學年度即有遴選瑕疵。

楊青山曾在桃園楊梅高中服務，2019年通過校長遴選到新竹市成德高中擔任校長，去年一屆任期期滿前爭取續任，未料在遴選評鑑時滑鐵盧，目前在教育部國教署服務。楊青山因校長續任評鑑未過，接連向竹市府、教育部申訴，點出遴選委員資格爭議。

依據「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」，規定公立中等學校校長遴選會置委員聘用涵蓋主管機關代表、學者專家與公立中學校長代表與教師、家長代表等，其中學者專家代表須由相關師長團體及有教育系所的大學推薦名單中擇一聘之。

此次爆出的成德高中前校長楊青山不續聘案，癥結點之一在於教育部中央教師申訴評議委員會認定竹市府組成的校長遴選委員不合法，教育部回函指出依相關辦法，校長遴選委員會代表須以現職人員為準，黃姓委員退休非現職公立學校校長，並已離開教育現場，解姓委員也並非相關團體或大學推薦人選，該次校長遴選委員組成有瑕疵。

教育部中央教師申訴評議委員會另發現新竹市申訴會有一名李姓委員非該屆委員卻出席，近日作出評議，認定楊青山校長續任未通過的措施及認定楊青山申訴無理由的評議決定均撤銷，竹市府應於2個月內另為適法措施。意即成德高中校長恐要重新遴選。

被指資格不符的校長遴選委員之一黃芳芷是新竹實驗高中前校長，2017年7月31日卸任退休。高虹安說，市府收到教育部來函依法處理中，但在教育處回報過程時，發現很奇妙的是黃姓委員雖已退休，但108學年度時就已聘用她擔任成德高中校長遴選委員之一，列為高中校長代表。

高虹安說，教育處去年是沿用前市府聘用的黃姓遴選委員，該名委員經驗豐富，若按照現在教育部回函標準，108學年度遴選就有瑕疵、不符評選資格，是不是108學年度聘用楊青山校長時就有問題，會失去資格？已嚴厲要求教育處釐清、回函處理。