停車位不夠 桃園中壢後站多目標停車大樓2度流標

桃園中壢火車站後站停三停車場用地過去規畫興建多目標停車場大樓，地下結構已委託鐵道局興建，預計今年7月完工。預計未來興建地上17層樓、地下2層樓包含商場、旅館及停車場大樓，投資金額為15億，不過去年6月及11月招標，地上BOT地下ROT的標案皆無機構投標，主因為原物料上漲，目前正修正招標文件，4月底前再上網招標，大樓興建完成可大幅減緩停車空間不足問題。

中壢火車站後站鄰近健行科技大學、大潤發等在地地標，過去市府就有規畫後站要興建停車場多目標大樓，以解決市區停車位不足及商場等大樓，滿足地方需求。

交通局停管科長張聖杰表示，基地位置位於健行路及新興路上，地下結構工程已委託交通部鐵道局北部工程分局代辦，將興建地面層以下全部結構工程及地上6層捷運通風井設施，包含與未來機場捷運A23站連通道，工程2021年7月20日開工，預計今年7月26日竣工。

面積為4012平方公尺，預估投資金額約15億，未來地面層以上採BOT興建，地面層以下採ROT方式興建，交通局已於去年6月及11月分別辦理第1次及第2次公告招商，皆無民間機構投件，流標原因可能為營建物價上漲降低民間機構投資興建意願，目前刻正請顧問公司修正招商文件，預計今年4月底前辦理第3次公告招商。

市議員梁為超表示，桃園重大工程很多都陸續在動，交通局應主動出擊尋找合適廠商來投資興建，並檢討招標條件是否符合現況，當然希望新大樓能盡速興建讓中壢火車站周邊更便捷。

市議員魏筠說，中壢停三停車場有列入今年市府促參案件之列，目前中壢後站停車有迫切需求，交通黑暗期雪上加霜，期盼市府建立良好溝通平台，否則今年的促參成績又將落後，期盼能早日完成，讓中壢後站交通進化。

張聖杰表示，多目標停車場大樓預計可興建最高17層及地下2層大樓，包含商場、旅館及停車場，興建完成將大幅減緩停車空間不足問題，營運費用可回饋市府收入，並提供雙鐵轉乘乘客餐飲及旅宿服務。