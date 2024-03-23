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大坪頂納骨塔湧祭祖車潮 竹市府祭出5大交管措施一次看

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
因應大坪頂祭祖車潮，竹市警方實施交管措施，提醒民眾注意。圖／竹市府提供
因應大坪頂祭祖車潮，竹市警方實施交管措施，提醒民眾注意。圖／竹市府提供

新竹市大坪頂永生園晉塔數今年1月底已達12萬2581位，因應每年清明祭祀期間永生園均湧入大量人潮與車流。新竹市警察局今天指出，從3月起到4月4日清明節當天都會祭出5大車流引導交管措施，並觀察近3周上山祭祀車潮尖峰時段為每周六、日上午9時至11時，建議民眾多多搭乘免費祭祀接駁專車上山。

為因應清明連假祭祖車潮，市長高虹安責成警察局配合市府5大策略在假日的7時至15時進行交管措施；包括分流管制，「上山、下山分流管制」汽車去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路5段331巷下山至中華路5段與美山路口，後由中華路段離開。

為鼓勵民眾上下山搭乘交通運輸工具，市府提供免費祭祀接駁專車，於管制期間每天7時至14時，上山首班車7時自三姓橋路及台鐵三姓橋站發車，下山末班車14時自大坪頂永生園發車，避免交通阻塞。

警察局指出，有鑑於徒步上山祭祀者逐年遞增，今年市府也設置行人通道，於大坪頂園區內道路香村路300巷，以交通錐分隔部分路面作為行人通道，並安排警力提醒民眾配合引導管制措施，也提醒民眾勿任意穿越道路，保障自身安全。

此外，在車種分流疏導部分市府也規劃交通管制期間，元培街148巷執行道路管制，僅供機車及接駁車通行，在停車空間部分，同步增加便民措施，於管制期間每天6時起至17時止，於三姓橋路段兩側開放停車。

警察局指出，今年清明連假首日即為清明節，預估當日一早大坪頂永生園將會湧現大量祭祀人車潮，建議民眾可利用離峰時段提前祭祀，避開節日壅塞車潮，並多加利用市府提供的免費接駁專車，縮短上山祭祀通勤時間。

因應大坪頂祭祖車潮，竹市警方實施交管措施，提醒民眾注意。圖／竹市府提供
因應大坪頂祭祖車潮，竹市警方實施交管措施，提醒民眾注意。圖／竹市府提供

新竹 警察 車潮

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