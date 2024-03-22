看過來！中原營區陶藝手作課快參加還有野餐及主題派對

桃園中壢中原文創園區今起至5月12日舉辦「陶逸時光」特展，這是一場融合生活美學的探索之旅，由3大主題展館、4場主題活動及18場手作課程，以「生活陶」出發，帶領大家一同探索陶藝與茶、香、畫、花、飾及眾多生活美學的各種可能性，假日還有野餐及手作課程供參與。

「陶逸時光」策展人高挺育分享，陶逸時光以美學之父鮑姆加登提出的感知學為發想，邀集台灣資深創作者傳遞「陶」的儀式感，也攜手多個優秀的新銳文創團體，打造自然質樸與故事療癒感。期許來觀展的朋友都能從展覽中感受到「陶」的各異奇趣，並獲得身心靈的恬淡與昇華。

桃園副市長蘇俊賓今參觀特展中「安逸」角落故事療癒感展區，感受年輕人用陶瓷呈現對於生活的創意及生命力，他表示，特展除展出各個藝術家的陶藝美學，也舉辦陶藝手作課程，讓市民朋友體驗陶藝的美與趣味之餘，也能在陶藝品不同於樹脂製品的溫潤手感中，回味質樸而美好的生活感。陶器不僅具有藝術價值，更能傳遞反覆使用、環境友善的環保意涵。

文化局表示，除展出精美陶藝品，每周末也舉辦假日市集，市民朋友可體驗手作課程、聆聽職人講堂。此外，4月4日至7日兒童節假期將舉辦「逸起Fun松野餐日」， 5月11日至12日也規畫舉行「主題換裝派對」，歡迎市民同遊，共赴藝術與趣味兼具的人文盛宴。