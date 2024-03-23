SRF電廠進駐桃科落空／綠政策淪芭樂票 納稅人埋單

桃園、彰化都因新建焚化爐引發軒然大波，桃園市長張善政決定廢止桃園科技工業園區3家SRF（固態燃料棒）發電廠的專案入園同意書，格外引發注意，此案繞了一大圈最後歸零，凸顯執政黨為了解決事業廢棄物去化的燃眉之急，不惜罔顧專業、橫柴入灶，最後一事無成，還可能要收拾國賠的爛攤子。

桃園3家SRF廠都設在觀音大潭里，當地已有大潭電廠、垃圾焚化爐和其他小型電廠，再來3家SRF廠不是不行，但經濟部和鄭文燦前市府取巧規避環評，用桃科園區的整體環評掩護3家SRF廠的個別環評，中央出推薦函地方專案特許設廠。

由於環境部對SRF廠把關不嚴，訂定可燒的垃圾標準寬鬆，連塑料都可以燒，與歐盟等國際標準相去甚遠，造成在地居民恐慌，深怕成了人體空氣清淨機而群起反對，也讓在地立委選情翻盤，外界咸認綠營立委落選與此案關係密切。

環境部長薛富盛公開說「環境部從來沒說SRF是乾淨綠能」，環境部也重新調整SRF標準，就是在亡羊補牢，等於間接證明當初面對暴增的事業廢棄物難以去化，環境部為求速效便宜行事，四處核准SRF廠設立，到頭來不但為SRF廠貼上空汙的嫌惡設施標籤，成了人人喊打的過街老鼠，桃園3家SRF廠也因此胎死腹中，空轉3年一事無成。

場景換到彰化，晶鼎綠能要BOT蓋2座事廢焚化爐，選前綠營大咖為了選票都說不會蓋，選後卻照SOP開地方說明會，猶如一張芭樂票，且狀況與桃園觀音類似，彰化已有多座焚化爐，仍繼續塞給彰化，環評完全不考慮環境容受力和汙染酪農區、養殖區的可能性。

可以預見桃園3家SRF業者不會善罷甘休，尤其有2家已在建廠，這起國賠官司將有得打，官司若輸了，都是拿百姓的納稅錢來賠，這也是賴政府上任後要解的考題。