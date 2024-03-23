聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市大同108基地 將轉型住宅服務

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」未來將轉型為「新竹市住宅中心辦公室」。圖／竹市府提供
2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」未來將轉型為「新竹市住宅中心辦公室」。圖／竹市府提供

2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」為1處透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府作為公益空間。竹市府昨天宣布該基地將於31日畫上句點，未來轉型為「新竹市住宅中心辦公室」提供服務；1樓的「或者文史書房」也發出撤離暫停營運公告，遷往愛文街空間營運。

竹市府都發處指出，大同路108號前身是新竹市知名老字號「新陶芳餐館」，為一棟日治時代的5層洋樓，經捐贈後打造大同108舊城再生基地，以「軟性都更」作為起點。

大同108舊城再生基地迄今推展7年，竹市府指出，考量兼顧社會公平正義精神、符合公眾利益使用，並配合中央推動多元居住政策，決定將此空間轉化便民服務據點「住宅中心辦公室」。

都發處說明，住宅中心辦公室將以推廣中央住宅福利及都更政策為主，還有提供便民住宅福利申辦及都更諮詢相關服務等。

在基地1樓的「或者文史書房」已從20日起暫停對外開放，該處由鴻梅文創志業營運，2020年起受新竹市政府都發處委託進駐經營，除了提供新竹與台灣文史書籍，也不定期舉辦導覽培訓課程、手作工作坊、主題展覽以及市集、舊城街區探索採集資料等活動，將因基地轉型而遷移。

新竹 都市計畫 都更

延伸閱讀

高中校長續聘案有瑕疵…被質疑刻意阻擋 竹市府這樣說

竹市府與清華大學簽署MOU 共推淨零綠生活

竹市生育津貼每胎3萬元 民代籲補助納同婚收養子女

詐騙集團嗆上萬粉絲網紅「你真好撈！」 竹市警分析最新詐法

相關新聞

程序不完備 桃市廢止SRF入園案

台灣立方、可寧衛與立疆三家民間企業計畫在觀音區的桃園科技工業園區設SRF（固態燃料棒）發電廠，但地方質疑有空汙疑慮，經濟...

中油通霄到大潭要蓋第2條海管 漁民怒吼生計誰顧

中油規畫興建苗栗通霄到桃園大潭電廠的第2條海底輸氣管線，海陸管線全長85.8公里，昨天在桃園舉行環評前公開說明會，現場漁...

漁業權換證無下文 漁民變弱勢

中油要在桃園海域規畫第二條天然氣輸送管提供大潭電廠使用，雖然漁民反對認為會影響漁撈作業，但是區漁會不諱言隨著農業部漁業署...

八德轉運站擴大服務 4月試辦

桃園市八德轉運站現有通往新北市永寧捷運站713、715、716和717四條國道客運路線，以及繞行八德市區的175接駁車，...

北埔新姜天水堂不列文資 挨批黑箱

新竹縣北埔鄉新姜天水堂近日因公告文資審議結果不被指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤，引發外界批評，質疑縣府...

竹市大同108基地 將轉型住宅服務

2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」為1處透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府作為公益空間。竹市府昨天宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。