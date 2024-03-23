竹市大同108基地 將轉型住宅服務

2016年揭牌成立的「新竹市大同108舊城再生基地」為1處透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府作為公益空間。竹市府昨天宣布該基地將於31日畫上句點，未來轉型為「新竹市住宅中心辦公室」提供服務；1樓的「或者文史書房」也發出撤離暫停營運公告，遷往愛文街空間營運。

竹市府都發處指出，大同路108號前身是新竹市知名老字號「新陶芳餐館」，為一棟日治時代的5層洋樓，經捐贈後打造大同108舊城再生基地，以「軟性都更」作為起點。

大同108舊城再生基地迄今推展7年，竹市府指出，考量兼顧社會公平正義精神、符合公眾利益使用，並配合中央推動多元居住政策，決定將此空間轉化便民服務據點「住宅中心辦公室」。

都發處說明，住宅中心辦公室將以推廣中央住宅福利及都更政策為主，還有提供便民住宅福利申辦及都更諮詢相關服務等。

在基地1樓的「或者文史書房」已從20日起暫停對外開放，該處由鴻梅文創志業營運，2020年起受新竹市政府都發處委託進駐經營，除了提供新竹與台灣文史書籍，也不定期舉辦導覽培訓課程、手作工作坊、主題展覽以及市集、舊城街區探索採集資料等活動，將因基地轉型而遷移。