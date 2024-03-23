北埔新姜天水堂不列文資 挨批黑箱

新竹縣北埔鄉新姜天水堂近日因公告文資審議結果不被指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤，引發外界批評，質疑縣府黑箱作業、糟蹋建築價值。縣府昨天澄清，討論與投票表決過程都有全程錄影，絕無不透明審議，希望各界理解、平息爭議。

新竹縣府指出，新姜天水堂審議過程經由審議委員多次現勘，並委託專業團隊針對歷史脈絡、建物特色與現況調查，但最終評議認為，新姜天水堂建築價值、地域風貌特色、稀少性，以及紀念建築相關基準等方面仍有不足，在申請人申請指定古蹟、登錄歷史建築，文化局主動納入登錄紀念建築等3案，都未獲半數同意通過。

因新姜天水堂文資身分不被列冊追蹤，引起不少地方文史工作者批評，認為縣府糟蹋具歷史意義的老建築，未來恐遭夷為平地開發另作他用，已聯手「保存派」表態，將向文化部提出異議。

對此，竹縣府回應，感謝文史團體各界對新竹縣文化資產的關心，如對行政處分有不服，得依法提起訴願。

縣府也強調，依序審議新姜天水堂古蹟、歷史建築、紀念建築3案，但投票結果皆未獲得過半數出席委員同意，過程透明全程錄影，並無黑箱。