漁業權換證無下文 漁民變弱勢

中油要在桃園海域規畫第二條天然氣輸送管提供大潭電廠使用，雖然漁民反對認為會影響漁撈作業，但是區漁會不諱言隨著農業部漁業署不再核發各區漁會漁業權許可，如今碰上海上工程或離岸風電、中油三接等海上開發案不需要漁會同意，只能協調，漁民等於失去最有力的靠山變弱勢。

依照漁業法，各區漁會可向漁業署申請漁業權，但期限到了要換證再申請。

桃園區漁會總幹事陳義成無奈地表示，桃園區漁會在2010年申請換證遲遲沒有下文，這兩、三年聽說各區漁會申請換證時，漁業署都給軟釘子，沒有退件也沒有允許。

中壢區漁會總幹事黃德汶也說，中壢區漁會申請換發漁業權許可證，同樣沒有進展。並且形容漁業權像民法的「物權」，讓漁會有談判的底氣，但是碰到像中油三接工程影響漁撈，現在沒了漁業權作後盾，只有「世代在此捕魚」幾句話根本沒有著力點，常常被當成「勒索」，或是會吵的孩子才有糖吃。

黃德汶說，漁業署最近來文邀集各區漁會開會討論修訂申請漁業權規範，大家對草案有共識後，應該會重新開放申請，但是目前確實沒有進度。

陳義成說，據了解遲不換證的原因，主要是有的學者認為不只漁民在海上工作，或是漁業權被認為成了和其他海上工程對抗的「武器」，沒了漁業權，也無法要求漁船遵守捕撈規範如只能捕一定尺寸以下的魚，只能道德勸說。