中油通霄到大潭要蓋第2條海管 漁民怒吼生計誰顧

中油規畫興建苗栗通霄到桃園大潭電廠的第2條海底輸氣管線，海陸管線全長85.8公里，昨天在桃園舉行環評前公開說明會，現場漁民高聲反對，痛批三接已衝擊漁民生計，再蓋二管該如何補償？珍愛藻礁公投領銜人潘忠政憂心，永安漁港到竹縣新豐鄉沿岸也有藻礁，恐破壞生態系影響生態。

中油天然氣事業部副執行長陳世宗說，會帶回在地意見研商，施工前說明將統一說明補償方案。並強調有請顧問公司做環境調查，上岸部分也有防護措施，環境監測資料都會在說明書完整呈現。

中油表示，為提升天然氣發電占比，除推動LNG接收站新（擴）建計畫，也考量既有海管緊急調度需求及操作負荷等，因此興建第2條輸氣管增強韌性。計畫去年開始可行性評估，目前尚在環評作業辦理階段，預計今年完成環評審查，2027年將舉行施工前說明會，目標2030年營運。

昨天環境影響評估前公開說明會，不只漁民砲聲隆隆，中壢區漁會也表態不希望興建，理事張順添直言「官員坐高高搞得一肚子火」，之前就反映三接工程不要蓋，結果現在又要蓋海管，漁民生計到底誰來顧。

新屋區永安、笨港及深圳里長郭先彰、黃建興、李子維也憂心再埋地下管線，恐重演高雄氣爆事件，且未有敦親睦鄰措施。關注生態的潘忠政要求管線上岸地點做好調查及評估，選影響最小處上岸。

陳世宗回應，北部用電量相對大，需建構穩定調度供給網路避免斷炊，興建計畫分階段依期程執行；屆時施工單位會每天巡察、智慧型檢測並加強安全管理，也會討論回饋及拜訪里長說明。

桃市府農業局指出，中壢區漁會及所屬漁民對此工程表達有影響漁船航行安全疑慮，也會衝擊漁業作業，農業局將續協助漁會與中油公司協調，以保障漁民權益。