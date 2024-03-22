高中校長續聘案有瑕疵…被質疑刻意阻擋 竹市府這樣說

112學年度竹市成德高中校長續聘評鑑案，被教育部發函稱遴選委員會成員不符資格，於法未合，應予撤銷。有民進黨竹市議員質疑，這是刻意阻擋前校長續聘，使當事人權益受損，竹市府必須負責。

對此，新竹市政府透過文字表示，有關竹市成德高中前校長楊青山因未獲續聘向教育部提起申訴，市府收到教育部來函，目前依法辦理中。至於是否重新遴選成德高中校長或研擬其他實質作為，市府不願回應。

民進黨新竹市議員楊玲宜、陳建名今天向中央社記者提供新聞稿指出，新竹市府組成112學年度成德高中校長續任評鑑小組，其市府遴選的委員疑不符資格，前任校長楊青山向新竹市教師申訴評議委員會提起申訴，卻獲「申訴無理由」回覆，經向教育部申訴後，獲得教育部發函稱市府的遴選委員會組成有瑕疵。

據教育部函文內容，依照高中校長遴選聘任及辦學績效考評辦法，遴選委員必須有現職公立高中校長代表1人，查本件校長遴選委員會之公立高中校長代表為黃姓委員，為退休校長，已離開教育現場，要件不符。

此外，另學者專家解姓委員，並非是設有教育系、所之大學的參考名單人選，而是由竹市府另行擇定的人員，與規定不符。因此，本件校長遴選委員會於去年5月底的會議有組成不合法之瑕疵，於法未合。

函文指出，本件原措施及原申訴評議決定，認事用法違誤，均應撤銷，新竹市府應依本評議書之意旨，於2個月內另為適法之措施。

陳建名指出，楊青山疑似得罪與現任市府當權者為謀的派系，在程序與資格都違法的狀況下遭強行阻擋續聘，但市府教育處卻置之不理，甚至稱一切合法。

楊玲宜表示，教育部函文明確表示這件校長遴選委員會組成有瑕疵，市府的行為導致校長權益受損，相關責任民進黨新竹市議會黨團一定會追查到底，市府相關單位要負責。

中央社記者致電楊青山，截至截稿前無回應。