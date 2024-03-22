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桃園靠AI解答1999市民提問、抓空汙 歐洲城市代表刮目相看

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市府智發會主委吳肇銘參加智慧城市展，在「台歐智慧城市領袖高峰會」論壇擔任與談人，說明張善政的「智慧桃園」成效和願景獲肯定。圖／桃園市政府智發會提供
桃園市府智發會主委吳肇銘參加智慧城市展，在「台歐智慧城市領袖高峰會」論壇擔任與談人，說明張善政的「智慧桃園」成效和願景獲肯定。圖／桃園市政府智發會提供

2024智慧城市展在台北南港展館登場，以關注全球智慧城市發展及淨零永續為主題，邀集全球46國政府部門及廠商參與。桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘在「台歐智慧城市領袖高峰會」論壇中指出，市長張善政上任後推動「智慧桃園」，AI幫了很大的忙；這次能與荷蘭芬蘭等歐洲國家的智慧城市推動者對話，代表桃園的智慧城市發展能力獲得國際認可。

吳肇銘指出，桃園市政府在智慧城市與新興科技應用上表現突出，獲邀台歐智慧城市領袖高峰會，與來自歐洲的意見領袖及政府成員，分享智慧城市的案例和未來發展。對談中談到智慧城市發展的關鍵時表示「科技」只是促成改變的工具，如何「智慧」運用方法來解決問題，才是發展智慧城市重要關鍵。

例如桃園運用生成式AI開發了一套「1999市民專線AI人機協作系統」，提供話務人員快速查詢民眾詢問的問題並提供解答，經過數月使用發現，資深話務人員能夠比較快速找出答案；資淺的人員則由於無法馬上對AI下達正確指令，所需的時間相對較久。也就是說，相同的工具，若不能有對應的問題解決能力來配合，也無法產生出預期的效果。

芬蘭前通訊部長Suvi Linden表示，芬蘭在發展智慧城市時，除了重視基礎建設的設置，也認同桃園的論點，必須提升使用者在科技使用以及問題解決的能力，他特別指出智慧方案必須以使用者為考量，才能針對問題找到正確的解方。

在智慧城市與永續發展的結合方面，吳肇銘分享桃市府所推動的案例，如環保局運用AI來辨識工業區的空汙、排煙，以及河川的污染，不但節省人力監看，更可藉以嚇阻不法行為。此外，今年桃市府將與社會企業合作，推動國中小校園樹木廢枝循環再利用，將廢枝製成清潔用品甚至小型家具、再回到校園內讓學生使用，整個過程會以資訊系統專案管理並製作產品履歷，不但可以達成淨零永續循環經濟的目標，也是實踐環境教育。

荷蘭智慧城市專案辦公室創辦人Peter Portheine肯定桃園運用AI新興科技結合永續發展的努力，並期待未來有機會交流國際案例。國際智慧城市論壇ICF執行總監Matt Owen表示，桃園在推動科技及永續上令人印象深刻，尤其校園樹木廢枝創造出的循環經濟，既微觀又前衛，更是一項對孩子影響深遠的創意計畫。

吳肇銘表示，未來的科技發展勢必運算更快、傳送更遠、推理更強，期待建構全球城市可以相互觀摩的學習平台，讓國際智慧城市的發展更快速、也有更多分享國際經驗的對話機會。

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