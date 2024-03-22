三接還在蓋 中油規劃再興建1條輸氣管：分階段依期程執行

台灣推動能源轉型計畫，並考量工業鍋爐改供天然氣，預計2025年天然氣發電比率將提升至50％。目前全台僅有高雄及台中2座天然氣接收站，北部觀音大潭正興建第三天然氣接收站，預計明年開始營運，將可接收及儲存並液化天然氣，提供大潭電廠新增的燃氣機組及北部電廠使用，且為健全網絡將再興建1條苗栗通霄至桃園大潭第2條海底輸氣管線。

經濟部資料顯示，台灣2018年增訂天然氣安全存量，逐步提高自備儲槽容積及安全存量。現行儲槽容積天數至少為15天，安全存量天數至少為7天，2027年儲槽容積天數至少為24天，安全存量天數至少為14天。

中油表示，會興建三接主要原因就是為了減緩南氣北送的問題，加上長途的輸氣也會消耗天然氣，讓三接可以直接接收及儲存，提供北部需求，若必要時3個接收站也可互相調度。

不過目前僅有1條苗栗通霄至桃園大潭第2條海底輸氣管線，但為因應天然氣用量增加，建築穩定的輸氣網路，並考量既有海管停氣維護期間或緊急調度需求及現有負荷能力，中油規畫再興建1條輸氣管，海陸管線全長約85.8公里，預計今年可通過環評審查，計畫期程預計自明年1月起至2029年12月止，2027年將舉行施工前說明會，目標2030年開始營運，今舉行環境影響評估前公開說明會。

至於為何三接在環評及規劃階段，不直接將第2條輸氣管也納入計畫中一次興建，中油回應，這些興建計畫一直都在進行，只是分階段依期程執行。