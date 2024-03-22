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中油規劃建通霄大潭第2條輸氣管 涂權吉批民進黨能源政策開倒車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
配合能源政策轉型及未來天然氣需求及管線調度韌性，中油規畫興建苗栗通霄至桃園大潭第2條海底輸氣管線，立委涂權吉表示，衝突根源就在於民進黨錯誤的能源政策所致，民進黨政府的能源政策不僅是開倒車，也是逆世界潮流而行。記者翁唯真／攝影
配合能源政策轉型及未來天然氣需求及管線調度韌性，中油規畫興建苗栗通霄至桃園大潭第2條海底輸氣管線，立委涂權吉表示，衝突根源就在於民進黨錯誤的能源政策所致，民進黨政府的能源政策不僅是開倒車，也是逆世界潮流而行。記者翁唯真／攝影

中油規畫興建苗栗通霄至桃園大潭第2條海底輸氣管線，全長約85.8公里，今舉行環境影響評估前公開說明會，現場漁民說明第三天然氣接收站已造成影響，也有里長認為高雄氣爆事故恐重演。立委涂權吉表示，衝突根源就在於民進黨政府錯誤的能源政策，不僅開倒車，也是逆世界潮流而行。也有民代也認為相關單位必須與地方做好溝通協調，保障漁民權益。

為提升天然氣發電占比，除推動LNG接收站新（擴）建計畫，也考量既有海管緊急調度需求及操作負荷等，因此興建第2條輸氣管增強韌性。

今現場漁民痛喊第三天然氣接收站已造成影響，現在又要蓋管生計如何補償；中壢區漁會也表態不希望興建；新屋部分里長也憂心路面下設管高雄氣爆事故重演。

涂權吉指出，衝突根源就在於民進黨錯誤的能源政策所致，放著核電廠不用，偏執地大量使用燃煤跟天然氣，在地方才會有接收站跟輸氣管線的爭議。全球35國領導人，今在比利時布魯塞爾舉行核能峰會，還發表共同發表聲明承諾將興建更多新核電廠，甚至主張現有核電廠延役也有助減碳目標。

涂權吉批評，民進黨政府的能源政策不僅是開倒車，也是逆世界潮流而行。中油建輸氣管線勢必會加速破壞僅存的藻礁，此外，三接外推已經嚴重影響周邊近海漁民的生計，如果輸氣管線鋪設下去，肯定是雪上加霜。

立委魯明哲表示，會持續關注本案，期望業管單位推動前，要與地方做好各項溝通協調工作，並對漁業資源與海洋環境生態保護可能影響，提出相關衝擊分析，以維護漁民生計權益。

市議員陳睿生說，尊重國家專業判斷若真有必要再興建，不過興建海管影響漁民生計部分，勢必要補償漁民損失，而陸管挖設也要注意安全，中油也要做到敦親睦鄰，對民眾影響最小為原則，會持續關注協調看如何創造雙贏。

中油 核電 民進黨 涂權吉 減碳 漁民 藻礁

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