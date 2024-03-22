竹市府與清華大學簽署MOU 共推淨零綠生活
新竹市府與國立清華大學今天簽署「永續發展在地實踐」合作備忘錄（MOU），竹市府表示，盼借重清大永續淨零的專業師資辦理講座，提升民眾對永續的認知與行動，推動淨零綠生活。
竹市府與清大的MOU簽署儀式今天在清大旺宏館舉行，由竹市長高虹安與清大校長高為元共同簽署。會中由高虹安致贈以回收材質製成、象徵永續的合作意向牌。
高虹安致詞表示，期望未來借重清華大學永續淨零方面的專業師資，辦理竹市府主管與員工接受永續淨零教育訓練課程，同時協助轄內中小企業規劃因應氣候變遷相關課程講座，建立永續發展示範場域等合作內容。
高為元致詞說，聯合國17項永續發展目標還包括性別平等、終止飢餓、優質教育等，清大會透過技術、法規、人文等多元面向解決複雜度高的難題，與竹市府攜手合作，提升市民對永續的認知與行動。
竹市府提供新聞資料表示，市府去年成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，未來將與清大「區域創新中心」密切聯繫，透過官學攜手推動在地永續發展相關工作及氣候變遷因應作為，提升竹市的永續發展力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言