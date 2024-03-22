3家SRF發電廠進駐桃園落空 市府：即日起廢止原專案入園同意

台灣立方、可寧衛、立疆3家企業計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，但因空汙疑慮爭議不斷。桃園市政府今天宣布，由於經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，市府依照程序，即日起廢止原專案入園同意。

桃園市政府表示，依照經濟部工業局2020年12月23日「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議結論，入園申辦程序為廠商取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向桃園市政府申請入園。

市府指出，經濟部2023年11月9日來函表示「前開建議函僅為政策表述，屬機關對機關之建議性質，不具法律效力」，也提到「貴府如認無參採必要，本部即以本函予以收回對貴府之政策表述」，並於2023年12月4日、2024年1月18日的函文中重申收回推薦函的立場，意謂本案三家SRF廠專案入園程序已不完備，市府將依程序廢止原專案入園同意。

至於原已核發的超量汙染物排放權許可證，也即失其效力，經發局將接續發函廢止三家SRF廠商的許可證，並由環保局依據廢止函駁回臺灣立方申請的固定汙染源設置許可。