三接工程毀生計…永安漁港漁民嘆漁獲量銳減 廠商先給16萬一次性補償

第三天然氣接收站持續施工中，漁民抱怨連連，因超過1公里的防波堤讓桃園永安漁港漁民出海捕魚距離拉長，油費成本增加，加上防波堤改變海流流向、水流強勁捕魚危險，還有今年大潭電廠的9號機預計上線，將抽取更多海水冷卻機組，也導致更多魚苗被捲入死亡，讓漁民大嘆這一年多來漁獲量減少5成以上，難以生存。

「以前出海一趟至少可以有2萬元的漁獲量收入，現在要突破1萬變很難」，張姓漁民表示，從他這1年觀察下發現，漁獲量至少減少5成，更有的漁船已不出海捕魚，因根本沒魚可捕，幾乎打平成本。

中壢區漁會理事張順添表示，三接工程退潮線向外延伸1.45公里的防波堤，阻斷了漁民的魚場，過去一出海3海哩內都是永安漁港漁民的豐富魚場，卻因工程被破壞、阻斷，必須多花1小時繞過工程才能抵達魚場捕魚。

張順添說，也因工程讓整個海域水流改變變強勁，讓他們捕魚更加危險，也更難判定魚群在哪，要花更多力氣找魚。張姓漁民表示，永安漁港有許多高經濟價值魚類像白鯧、午仔魚、黃魚等，現在冬季更在等洋流帶烏魚到來，不過因為洋流路徑改變，讓他們需要跑更多更遠的地方尋找魚群蹤跡。

張順添表示，漁民們初估1年至少要多10萬800元油錢，先前也曾反映希望能在三接工程下做一個拱門讓漁船進出不用繞遠路，但卻被施工廠商因太危險要再研究，卻遲遲未給漁民回覆。

張順添指出，還有運送液化天然氣的LNG船，大型船隻要經過，前2個小時提前通知漁民收捕魚流刺網，根本就會來不及收，因漁民放置流刺網位置是按照漲退潮不同，往南或往北移置，屆時這樣一直臨時通知，等於漁民有可能還沒捕到什麼魚就要收網。

張順添及張姓漁民說，大潭電廠的9號機預計今年上線，也將吸更多海水冷卻機組，吸的海水中會伴隨著許多魚苗，扼殺魚苗也是造成漁民能捕到魚的元凶之一。諸多因素加在一起，真的讓大家的生活更難過。

張順添表示，先前抗議要求三接外推方案給予補償金的部分，原先8萬遭漁民噓聲連連，最後施工廠商承諾到2028年施工期間給予一次性補償共16萬元，目前已解決。不過每年多出的油錢、扼殺魚苗跟LNG船進出收網這部分，尚未獲得相關補償，將持續爭取。

「真的快活不下去」張順添沉痛地說，永安漁港北到大園、南到新竹縣新豐都是他們從日治時期開始世代的魚場，漁民只是想要擁有生存權，政府不該剝奪他們活下去權利。