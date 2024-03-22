桃園航空城拆遷戶安置住宅實品屋首曝光 售價近市價1/2

桃園航空城安置住宅3月28日至4月2日安排選屋號次抽籤，實品屋裝潢接近完成，隨著地方民代連日帶著榔頭、強光手電筒進現場檢驗，房型和空間配置、屋內建材首次曝光，航空城住宅比照市場建案主流採輕隔間。民代雖指出有些地方要改進，對安置住宅的整體品質不輸坊間建案不吝肯定，但仍強調還有不少細節要加強，不能馬虎。

住宅發展處表示，3月28、29日排定航空城蛋白區申請安置住宅的拆遷戶，確定日後選屋的號次，4月1、2日為蛋黃區拆遷戶。日後會依據抽出的號次，每次20組人（半天）到舊的大園國中禮堂，有足夠時間看安置住宅的模型，決定要選購哪一區的房子，二至四房所有房型都可以選。

住宅處說，要讓選安置住宅的拆遷戶「感受一般買房子、看建案的服務」，已經委外請專業的物流售屋在選房型、區位現場介紹。另外，實品屋很快就能在住宅處官網公開流覽，因為現場還是工地，有安全考量，因此採線上看屋，不過在舊大園國中的禮堂展示時，一定可以提供充足的資訊給拆遷戶參考。

市議員游吾和在住宅處安排下，這周花兩天時間到4個安置住宅區參觀實品屋，隨身帶手電筒、榔頭，對每戶之間鋼筋混泥土區隔感到滿意，但也質疑每一戶裡面的房間採「輕隔間」會影響品質，尤其用矽酸鈣板當牆板，是不是有承載的問題。

游吾和也指出屋內地板和牆板平整度也要加強，另外，安置住宅大樓外牆的小塊磚，過去有的眷村改建和一般建案曾發生「瓷磚雨」剝落問題，住宅處必須確保品質，不能也發生同樣的情形。

住宅處說明，輕隔間是目前市場建案的主流，安全品質高也美觀，購屋者會擔心入住後要在牆上敲釘子，會穿透牆板。建商都會向社區管委會和住戶說明，例如住戶要裝壁掛式電視，安裝技術人員會到社區辦公室拿磁鐵，找出隔間牆裡的合金骨架鎖螺絲，不用擔心會有不能掛電視、畫框的問題。大樓外牆鋪的瓷磚都有加強穩定，交屋的時候會帶拆遷戶到現場點交、驗收，當場會確定哪些細節要再改善。