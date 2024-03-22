建置農漁會物流體系 鍾東錦建議：農會小舖變OK店

農業部規畫建置建置農漁會物流體系計畫，去年成功談妥將透過OK便利商店現有物流系統合作，預估可降低三成的農產品運輸費用，今天上午苗栗縣113年第一次農漁會總幹事業務聯繫會議做討論時，與會成員多表樂觀其成，縣長鍾東錦則建議可將農會小舖變OK店，擴大雙贏合作範疇。

這場會議由農業部農民輔導司長陳俊言主持，OK便利商店高層也到場做簡報，共同推廣建置農漁會物流體系計畫，希望促進農漁會間相互銷售農漁產機制，建立農漁會體系店到店銷售網，整合農漁會系統平台，強化農漁會經濟體。

陳俊言表示，目前多數農會農產品採用宅配方式運送，運費高，產季時的運能也受到相當限制，不利銷售；與OK便利商店現有物流系統合作後，預估可降低三成的運輸費用，也不用平台的上架費，可直接讓農會小舖實體店面有更快速的運輸管道，各地優質農產互通有無，賣場產品更豐富，消費者採購也會更便利。

對此，與會各鄉鎮農會總幹事多表贊同。公館農會總幹事古雪雲說，之前很多青農透過宅配銷售時，相對家戶採購數量較少，普遍認為運輸成本太高，產季或年節旺季時，宅配物流收配貨時間難以負荷，甚至運輸時間過長，導致農產受損，引發糾紛，若有共同屬於農漁會體系的物流，應該會更簡便快速。

有人則認為OK便利商店實體店面變少，縣內各鄉鎮幾乎都快看不到OK店，比如苑裡唯一一家在上月也已關掉熄燈，不利農漁民或消費者到實體店面配取貨。