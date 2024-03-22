新姜天水堂不列文資身分挨批 竹縣府否認黑箱作業
北埔新姜天水堂因公告審議結果不被指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤，引發外界批評，質疑新竹縣府黑箱作業、糟蹋建築價值。新竹縣府今澄清討論與投票表決過程都有全程錄影，絕無不透明審議，希望各界理解、平息爭議。
新竹縣政府表示，新姜天水堂的審議過程，是經由審議委員多次現勘，並委託專業團隊針對歷史脈絡、建物特色與現況進行調查，但最終仍評議認為，新姜天水堂的建築價值、地域風貌特色、稀少性，以及紀念建築相關基準等方面仍有不足，因此在申請人申請指定古蹟、登錄歷史建築，文化局主動納入登錄紀念建築等3案，都未獲過半數同意通過。
新姜天水堂文資身分因審議結果不僅不指定古蹟，就連歷史建築、紀念建築登錄都不被通過，甚至後續將不被列冊追蹤，引起不少地方文史工作者批評，認為新竹縣府糟蹋具有歷史意義的老建築，未來恐怕無法保存，更可能被夷為平地開發另作他用。已聯手保存派表態，將向文化部提出異議。
對此新竹縣府回應「感謝文史團體各界對新竹縣文化資產的關心，相關審議結果已於3月20日公告於文化局官網，如對行政處分有不服，得依訴願法第14條、第56條及第58條規定，自行政處分達到或公告期滿次日起30日內，繕具訴願書逕送新竹縣政府，並由新竹縣政府轉送文化部提起訴願。」
新竹縣府認為，審議過程都是由投票表決方式提請委員討論確認後，依序由古蹟、歷史建築、紀念建築3案逐案進行，然3案投票結果皆未獲得過半數出席委員同意，過程透明全程錄影，並沒有少部分人士所指有黑箱作業。
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