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苗栗著名山泉水抽驗水質 「龍泉」大腸桿菌超標16倍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。圖／聯合報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。圖／聯合報資料照片

苗栗許多縣民喜歡取用山泉水飲用，環保局最近針對縣內3處熱門的山泉取水熱點採驗，其中銅鑼郷的「龍泉」大腸桿菌超標16倍、頭份「石觀音」超標近6倍，環保局建議民眾儘可能避免當飲用水源，如要飲用務必煮沸再飲用，以確保身體健康。

苗栗縣環保局指出，3月5日抽驗縣內公館鄉福基村、銅鑼鄉龍泉及頭份市石觀音共3處民眾取用山泉水的熱門地點，水質檢測項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項。

其中銅鑼鄉龍泉的大腸桿菌群檢測值為800 CFU/100mL、頭份市石觀音大腸桿菌檢測值為280 CFU/100mL，都不符合飲用水水源水質標準（標準為50CFU/100mL），其餘地點及項目均符合飲用水水源水質標準。

環保局指出，縣內列管的山泉水取水熱點共6處，每年至少抽驗3次，歷來不合格的項目幾乎都是大腸桿菌超標，不合格率高的主因是取用的山泉水屬於開放式自然水體，容易受落塵或降雨造成汙染，大腸桿菌20分鐘就可增生一倍，水源如受汙染，檢測值很容易飆升。

環保局呼籲，如果民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康，環保局會持續辦理飲用水水源水質抽驗，以確保民眾飲用水安全。

苗栗縣衛生局指出，大腸桿菌群是指大腸桿菌、檸檬酸桿菌、克雷白氏菌及腸桿菌等菌屬，大量存在於人類與溫血動物糞便中或人類常活動的場所；如驗出大腸桿菌超標就有汙染疑慮，因此被當成指標，大腸桿菌群不耐熱，煮沸可消滅，但加熱程度應徹底，杜絕風險。

頭份石觀音的泉水遠近知名，取水人潮不斷。圖／聯合報資料照片
頭份石觀音的泉水遠近知名，取水人潮不斷。圖／聯合報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。圖／聯合報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的「龍泉」。圖／聯合報資料照片

大腸桿菌 水質 苗栗縣 衛生局 超標

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