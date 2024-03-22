鄭文燦母校人行道過窄藏隱憂 地方爭取18年終於要拓寬

彰化伸港鄉陳姓國小3姊弟放學過馬路遭撞，行人安全問題再度備受關注。行政院副院長鄭文燦桃園母校大安國小緊鄰地方交通要道，聯結車、大客車往來頻繁，學童安全長年存在隱憂，家長、老師都擔心，經桃園市議員呂林小鳳爭取，終於傳好消息，桃園市工務局預計7月展開人行道拓寬工程，拚9月開學前完工。

桃園市大安國小位於八德區和平、長安路口，因臨近國道2號鶯歌交流道，車輛往來頻繁，而長安路因為道路兩端銜接和平路、興豐路，8米寬的2線道更是從早到晚可見大型聯結車與大客車穿梭，然而學校圍牆外保留的人行道不到1.2米，又有電線桿佔用，實際能走的空間有限，家長、學校都盼改善。

呂林小鳳表示，2006年大安國小周遭發生淹水危機，她協調水務局解決淹水問題後，隨即與養工處著手進行周遭道路人行道拓寬規劃及排水溝問題，逐年解決各項問題。不過，大安國小圍牆外的人行道規劃，苦於長安路道路狹小，唯有將大安國小圍牆內縮，才有機會設置完整的學童通行道路，很高興在教育局和養工處的協助，今天會勘終有結果。

養工處長劉軍希表示，為了減少對大安國小學生上下課及學習影響，人行道拓寬工程確定7月進行，希望9月開學前能完成，雖然期程有點趕，但工程團隊會努力；工務局補充，人行道拓寬工程施作範圍主要是學校鄰近長安街的側門，預計會遷移7棵校樹，拆除20米到30米的圍牆，以校地退縮方式拓寬人行道，拓寬後的人行道寬度將超過1.5米，工程因與另外一所學校人行道改善工程一起發包，總經費約2千萬元，大安國小部分原本預計工時需要5個月，會設法趕進度。