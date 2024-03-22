鄭文燦母校人行道過窄藏隱憂 地方爭取18年終於要拓寬
彰化伸港鄉陳姓國小3姊弟放學過馬路遭撞，行人安全問題再度備受關注。行政院副院長鄭文燦桃園母校大安國小緊鄰地方交通要道，聯結車、大客車往來頻繁，學童安全長年存在隱憂，家長、老師都擔心，經桃園市議員呂林小鳳爭取，終於傳好消息，桃園市工務局預計7月展開人行道拓寬工程，拚9月開學前完工。
桃園市大安國小位於八德區和平、長安路口，因臨近國道2號鶯歌交流道，車輛往來頻繁，而長安路因為道路兩端銜接和平路、興豐路，8米寬的2線道更是從早到晚可見大型聯結車與大客車穿梭，然而學校圍牆外保留的人行道不到1.2米，又有電線桿佔用，實際能走的空間有限，家長、學校都盼改善。
呂林小鳳表示，2006年大安國小周遭發生淹水危機，她協調水務局解決淹水問題後，隨即與養工處著手進行周遭道路人行道拓寬規劃及排水溝問題，逐年解決各項問題。不過，大安國小圍牆外的人行道規劃，苦於長安路道路狹小，唯有將大安國小圍牆內縮，才有機會設置完整的學童通行道路，很高興在教育局和養工處的協助，今天會勘終有結果。
養工處長劉軍希表示，為了減少對大安國小學生上下課及學習影響，人行道拓寬工程確定7月進行，希望9月開學前能完成，雖然期程有點趕，但工程團隊會努力；工務局補充，人行道拓寬工程施作範圍主要是學校鄰近長安街的側門，預計會遷移7棵校樹，拆除20米到30米的圍牆，以校地退縮方式拓寬人行道，拓寬後的人行道寬度將超過1.5米，工程因與另外一所學校人行道改善工程一起發包，總經費約2千萬元，大安國小部分原本預計工時需要5個月，會設法趕進度。
校長林世娟表示，目前和平路經長安路往興豐路的大型聯結車都是直奔側門人行道而來，人行道狹窄，會限縮行人反應的時間與閃躲空間，樂見拓寬工程順利進行，不僅學生、學校受惠，也能保障附近居民行的安全。
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