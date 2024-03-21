內灣聯外道拓寬動工 假日暫停施工避免影響觀光車潮

新竹縣知名觀光景點內灣老街的重要聯外道路，縣道120線永豐橋至內灣大橋路段今天展開拓寬，預計2026年3月完工。為了避免施工期間影響出入內灣老街觀光的人車，工程將採平日施工，假日暫停施工，未來還擬興建油羅溪橋到增昌大橋的新闢道路，完善內灣老街聯外交通。

縣道120線為通往內灣及尖石地區的主要幹道，但每逢假日因路幅狹窄，嚴重影響人車通行而塞車嚴重，因此新竹縣府規畫針對縣道120線永豐橋至內灣大橋間路段、長約1.21公里實施拓寬，由原先10公尺路寬拓寬為16公尺，並改畫為雙向4車道。

今天上午縣長楊文科出席動工典禮。楊文科表示，內灣老街是遠近馳名的觀光景點，在觀光人潮不斷增加下，縣府也積極改善在地交通，第一步是將永豐橋至內灣大橋路段拓寬，施工期間將採取「半半施工」，維持雙向通車，盡量避免影響民眾進出。

除了縣道120線拓寬，楊文科更宣布縣府已經在規畫油羅溪橋到增昌大橋的新闢道路，未來若興建完成，將成為內灣及尖石地區通往竹東、橫山的第2聯外道路。楊文科指出，希望橫山鄉親能支持交通計畫推動，期望透過道路工程帶動地方經濟，同時希望台68線延伸縣道122線能順利推動。