不到大湖也能學摘草莓！苗栗虛擬實境共學中心啟用

苗栗縣教育處在苗栗市福星國小建置的「5G XR數位共學中心」上午啟用，並與設有收播端的後龍國小等6校連線，以「珍愛石虎」、「誰來採草莓」主題教學方案，透過現實與虛擬影像融合的技術，開啟「虛實融合」的共學教學模式。

教育處表示，縣府為達成「新數位教育時代智慧城市」目標，向教育部申請5G新科技學習示範學校計畫，在福星國小建置5G XR（延展實境）數位共學中心，推廣延展實境共學課程。

副縣長鄧桂菊參加啟用儀式，並化身VTuber（虛擬偶像），透過XR數位共學中心設備的傳輸，即時與會場來賓及6所合作學校師生互動；會場進行關懷石虎棲息地的「VTuber首秀」，在虛擬導播機場景切換，人物有如時光穿梭般在直播畫面呈現，讓收播端視訊連線的學童感到驚奇。

大湖鄉東興國小師生也以「誰來採草莓」主題示範虛實融合共學教學，透過現場虛擬導播機、綠幕及5G網路設備，介紹「草莓生長」的知識，鄧桂菊並戴上VR頭盔，有如置身在草莓園裡，體驗360度的農場環場實境，學生也可藉以學習採草莓知識。

教育處長葉芯慧強調，建置「XR數位共學中心」進行VR虛擬實境課程推播，除了可將5G新科技應用於教學，也串聯城鄉學校的教室現場，縮減數位落差，透過VR體驗互動，可讓學生學習「稀缺」課程及主題特色課程，今年將持續開發VR教材推播共學課程，藉由虛實結合技術提升學生學習成效。