每年都秒殺！苗栗縣客家桐花婚禮 323開放網路報名

苗栗縣「客家桐花婚禮」已成為國內深具特色的集團結婚，迄今為1300多對佳偶完成浪漫的終身大事，今年桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，鑑於往年網路報名幾乎都有「秒殺」熱度，縣府歡迎有意參加的新人把握機會，在桐花似雪的迷人氛圍下互許幸福人生。

今年還加碼辦單身聯誼，號召40名單身男女在4月13日參加一日小旅行，來場浪漫約會，並請來知名主持人阿KEN擔任戀愛大使，「配對成功」的男女將有3對受邀成為桐花婚禮的伴郎、伴娘。

縣長鍾東錦上午主持桐花婚禮宣傳記者會，鄉鎮市首長、議員及觀光業者多人與會進行啟動儀式，一同感受桐花婚禮的喜慶氛圍。

苗栗文觀局長林彥甫指出，今年桐花婚禮3月23日上午10點開放網路報名，限量36對，其中苗栗組20對、全國組16對，額滿為止；同時也開放苗栗單身聯誼活動小旅行，限額40人，包括苗栗組20人、全國組20人，盼透過活動過程選出3對在婚禮當天帶領新人進場，象徵愛的傳承。

今年首度辦理的單身聯誼，縣府特別與e-go台灣租車旅遊集團配合，引進雙層觀光巴士變身為甜蜜戀愛巴士，遊走特色景點並搭配系列互動遊戲，活動邀阿KEN充當戀愛大使，要讓活動更精彩，參與者放鬆心情認識新朋友，或更進一步交往，寫下屬於自己的愛情故事。

今年桐花婚禮為新人準備的六大幸福贈禮，包括西湖渡假村平日雙人豪華饗樂住宿券1張同時加贈舊山線鐵道自行車套票2張、金工幸福對戒1對、手工蠶絲被1件、高級10人份電鍋1台、桐花月嫁喜餅6盒、嫣然時光禮盒1盒。每項禮品都具地方特色和美好寓意，價值超過2萬475元。