快訊

跌破外界眼鏡！央行宣布升息半碼 房貸恐跟進調升

MLB／水原一平是否偷錢？專家稱「事件不單純」：大谷翔平恐遭調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每年都秒殺！苗栗縣客家桐花婚禮 323開放網路報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大好禮相送。記者 胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大好禮相送。記者 胡蓬生／攝影

苗栗縣「客家桐花婚禮」已成為國內深具特色的集團結婚，迄今為1300多對佳偶完成浪漫的終身大事，今年桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，鑑於往年網路報名幾乎都有「秒殺」熱度，縣府歡迎有意參加的新人把握機會，在桐花似雪的迷人氛圍下互許幸福人生。

今年還加碼辦單身聯誼，號召40名單身男女在4月13日參加一日小旅行，來場浪漫約會，並請來知名主持人阿KEN擔任戀愛大使，「配對成功」的男女將有3對受邀成為桐花婚禮的伴郎、伴娘。

縣長鍾東錦上午主持桐花婚禮宣傳記者會，鄉鎮市首長、議員及觀光業者多人與會進行啟動儀式，一同感受桐花婚禮的喜慶氛圍。

苗栗文觀局長林彥甫指出，今年桐花婚禮3月23日上午10點開放網路報名，限量36對，其中苗栗組20對、全國組16對，額滿為止；同時也開放苗栗單身聯誼活動小旅行，限額40人，包括苗栗組20人、全國組20人，盼透過活動過程選出3對在婚禮當天帶領新人進場，象徵愛的傳承。

今年首度辦理的單身聯誼，縣府特別與e-go台灣租車旅遊集團配合，引進雙層觀光巴士變身為甜蜜戀愛巴士，遊走特色景點並搭配系列互動遊戲，活動邀阿KEN充當戀愛大使，要讓活動更精彩，參與者放鬆心情認識新朋友，或更進一步交往，寫下屬於自己的愛情故事。

今年桐花婚禮為新人準備的六大幸福贈禮，包括西湖渡假村平日雙人豪華饗樂住宿券1張同時加贈舊山線鐵道自行車套票2張、金工幸福對戒1對、手工蠶絲被1件、高級10人份電鍋1台、桐花月嫁喜餅6盒、嫣然時光禮盒1盒。每項禮品都具地方特色和美好寓意，價值超過2萬475元。

活動詳情可至「苗栗玩透透」FB粉絲專頁查詢，或電洽037-256600活動小組詢問。

苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大幸福好禮相送。記者胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大幸福好禮相送。記者胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大幸福好禮相送。記者胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮4月20日將在西湖渡假村舉辦，3月23日開放網路報名，徵求36對新人參加，縣府準備了六大幸福好禮相送。記者胡蓬生／攝影

單身聯誼活動 婚禮 桐花

延伸閱讀

清明連假國旅訂房率僅45% 較去年同期再降5.18%

影／三重驚傳女子當街被強押上車…愛犬掙脫留現場 3嫌苗栗遭逮

苗栗盤點960公頃儲備地 爭取納入大矽谷計畫

提前慶兒童節！苗栗縣安排星空電影院 頭份市送200元禮券

相關新聞

內灣聯外道拓寬動工 假日暫停施工避免影響觀光車潮

新竹縣知名觀光景點內灣老街的重要聯外道路，縣道120線永豐橋至內灣大橋路段今天展開拓寬，預計2026年3月完工。為了避免...

不到大湖也能學摘草莓！苗栗虛擬實境共學中心啟用

苗栗縣教育處在苗栗市福星國小建置的「5G XR數位共學中心」上午啟用，並與設有收播端的後龍國小等6校連線，以「珍愛石虎」...

竹北市將強制移除舊衣回收箱 身障團體落淚盼留活路

新竹縣竹北市各大公園和人行道，近來出現不少未標註社福團體，僅留下私人手機的舊衣回收箱，其中豪宅區包括高鐵、縣二、縣三更出...

桃園仁德非營利幼兒園今動土 拚明年4月完工可收56人

桃園市八德重劃區人口成長迅速，年輕家庭眾多，幼童交保需求大，但平價的公幼、非營利及準公幼數量有限，2歲幼幼班更供不應求。...

每年都秒殺！苗栗縣客家桐花婚禮 323開放網路報名

苗栗縣「客家桐花婚禮」已成為國內深具特色的集團結婚，迄今為1300多對佳偶完成浪漫的終身大事，今年桐花婚禮4月20日將在...

竹市兒童遊藝節節目表出爐 日本泡泡龍「巴比」同樂

新竹市兒童遊藝節將於4月4日至7日兒童節連假，每天10時至17時在新竹公園登場，市府今天舉辦啟動記者會，市長高虹安與日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。