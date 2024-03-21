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桃園菓林重劃區工程延宕 地方盼加速同時新建學校

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
菓林重劃區範圍示意圖，黃色部分為開發面積。圖／桃園市政府提供
菓林重劃區範圍示意圖，黃色部分為開發面積。圖／桃園市政府提供

桃園市大園區菓林市地重劃（公辦）被視為桃園重要新市鎮發展計畫，42公頃規畫住宅、商業、教育、公園、停車場等用地，重劃原訂去年完工，但因變更設計與受疫情影響，預計今年底才完成。市議員徐其萬指指，重劃區有學校用地，市府要趁早規畫設校，不要等人都搬進來卻沒有學校可讀。

教育局表示，菓林重劃區有國中用地，但是區內未來的人口有多少與每年能增加的速度，都還要評估，至於國小的部分估計目前的菓林國小教室使用率約50%至60%，能滿足重劃後遷入家庭的就學需 求，未來如果人口成長速度快，就學需求也跟著升高，可以在逐年重建舊教室時，新增班級數。

徐其萬指出，菓林市地重劃2020年底開工，比航空城開發工程動工早，原本去年要完工，因規畫設計變更與疫情等因素影響，工程延宕。重劃區在桃園國際機場出入口的北側，因為周邊有國2甲延伸線、台61快速道路、台15線交通便利，未來有機會像蘆竹區的南崁，成為副都心、新興都會生活圈，只是民眾等2年還沒配地，如今航空城開發計畫安置街廓的地主都準備重建家園，市府要盡快完成重劃工程和配地，讓民眾能申請建照蓋房子。

地政局說明，菓林市地重劃區有42.74公頃，在桃園航空城特定區計畫東側，鄰近機場捷運A11坑口站（蘆竹區）與未來捷運綠線G31站，學校、公園、停車場等公共設施用地約16.17公頃，住宅區20.69公頃、商業區5.88公頃，重劃負擔44.87％。預定7月辦土地分配說明會，新工處估計重劃工程年底可完工，地政局會配合辦理土地點交作業。

桃園 機場捷運 重劃區

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