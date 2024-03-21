竹市府強化促參招商 盤點3大案力拚今年辦理

財政部先前公布去年2023年各地方政府招商結果，新竹市被點名去年在促參和廣義民間投資都掛蛋，竹市府日前召開今年度第1次促進民間參與公共建設案件檢討及推動小組會議，由副市長邱臣遠主持盤點相關案件，並說明中央段都更案、海軍六燃廠新竹支廠及藝文高地地上權等3案已啟動相關程序，力拚今年辦理招商。

新竹市財政處指出，為強化促進民間參與公共建設，市長高虹安指示修正竹市促進民間參與公共建設案件檢討及推動小組設置原則，並指派邱臣遠副市長擔任召集人，開會期程由每季召開改為每2個月召開1次，並增列委員人數及納入潛在案源討論。

竹市府日前府內召開113年度第1次促進民間參與公共建設案件檢討及推動小組會議，盤點可辦理的促參案源，邱臣遠表示，以竹市規模來說，可採促參的公有房地或服務項目並不多，不過目前針對中央段都更案、海軍六燃廠新竹支廠及藝文高地地上權等3案已啟動相關程序，力拚今年辦理招商，希望提供更優質的城市建設環境。

邱臣遠說，市府各局處集思廣益，積極推動促參案，期望藉由引進民間創新思維，打造優質公共建設與服務，公私協力創造政府、企業與市民三贏局面，也期望透過強化促參招商，爭取財政部公共建設招商佳績，創造友善投資環境。