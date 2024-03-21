搶攻大矽谷計畫 苗盤點960公頃用地

苗栗縣搶攻桃竹苗大矽谷計畫，縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍昨天爭取竹南、頭份及後龍3塊土地約960公頃，納入產業儲備用地，獲得國家發展委員會等相關單位的正面回應「機會給準備好的人」，並帶回研議。

準總統賴清德重要政見桃竹苗大矽谷計畫，行政院上月通過，陳超明昨偕同立院經濟委員會到苗栗縣府聽取縣府簡報需求及配套規畫。

陳超明說，大矽谷計畫初步規畫，土地需求桃園市986.68公頃，新竹縣市322.71公頃，苗栗縣290.65公頃，4大執行策略7大計畫，桃園27項、竹竹19項、苗栗14項，苗栗地處北部、中部科學廊帶的關鍵位置，可扮演更重要角色。

鍾東錦表示，縣府盤點300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科、頭份交流道周邊都市計畫農業區，330公頃後龍科技產業園區，希望納入大矽谷計畫，畫入國土計畫城鄉第2類之3，或都市計畫變更，做為產業儲備用地。

國發會主委龔明鑫說，大矽谷計畫可滾動檢討，因為將來的產業會是最先進，所以後發不一定不好，反而是可能更前瞻。

龔明鑫強調，建設必須有主觀意願及客觀條件，主觀意願包括跟在地居民良好溝通，如果形成共識，推動速度就可以很快，國科會也樂觀其成，客觀條件中央和地方可共同解決，縣府所提的水、電等配套規畫，各部會帶回研擬，如果可行，國科會將全力促成。