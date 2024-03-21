北埔新姜天水堂 不被列冊追蹤

「北埔新姜天水堂文化資產價值審議案」昨天結果出爐，竹縣府正式公告，經審議會議決議，不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，並不予列冊追蹤，但立刻迎來文資界痛批，姜家保存派及文史工作者更揚言將向文化部提異議。

北埔新姜天水堂文資審議也遭姜家後代反對，除保存派代表姜逸浩，其餘多數持分所有權人都認為，不應僅為少數所有權人申請文資審查，就讓姜家私人財產被第三方介入插手處分。

北埔新姜天水堂是北埔前鄉長姜瑞金故居，為1947年興建的雙堂屋建築形式，目前姜逸浩仍住在其中，姜逸浩也為老宅爭取文資保存，讓北埔姜家開墾歷史更完整流傳。

審議案昨結束後，老宅確定未取得文資身分。縣府說明理由，強調綜合審議委員意見，北埔新姜天水堂雖具竹縣客家族群墾拓歷史意義，並融合客家傳統建築形制、日治時期及戰後多元建築風格於一體，但在建築價值、地域風貌特色、稀少性及紀念建築相關基準等方面仍有不足。

但有地方文史工作者對此表示無法認同，質疑縣府文化政策標準，未來將與姜家保存派聯手向文化部提出異議，為天水堂文資保存繼續努力。