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桃園八德大安公墓連兩周交管 替代道路一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
清明將至，桃園市八德區公所將在本周及下周假日，每日上午7至12點在大安公墓舉行「八德生命紀念館暨大安公墓清明期間春祭大典活動」，活動期間將交通管制。記者周嘉茹／翻攝
清明將至，桃園市八德區公所將在本周及下周假日，每日上午7至12點在大安公墓舉行「八德生命紀念館暨大安公墓清明期間春祭大典活動」，活動期間將交通管制。記者周嘉茹／翻攝

清明將至，桃園市八德區公所將在本周及下周假日，每日上午7至12點在大安公墓舉行「八德生命紀念館暨大安公墓清明期間春祭大典活動」，活動期間將交通管制，八德警方將派遣警力及義交維持交通秩序，建議民眾可多加利用大眾交通工具，或行駛替代道路避免交通壅塞。

八德警方指出，連2周假日活動期間，現場將交通管制，車輛應停放至陸軍汽車基地勤務場營區停車場，該處有提供接駁車接送至大安公墓牌樓前，掃墓接駁車轉運為上午7點至中午12點。交通管制路段為興豐路2350巷及興豐路1906巷，機車須依指定位置停放再入場，汽車則禁止通行。

另清明連續假期間重要幹道、賣場易湧現大量民眾旅遊、掃墓，八德警方為維持交通行車順暢，4月4日至4月7日連假期間，將在各重要路口實施交通疏導措施，並針對省道台4線、大湳交流道等路段，及八德區大安、霄裡等2處公墓周邊道路，適時派遣警力及義交維持交通秩序，滾動式調整交通疏導措施，維持道路順暢，也提醒用路人勿任意違規及並排停車，可多加利用大眾運輸系統，以縮減旅遊交通時間。

八德警方表示，興豐路2350巷因活動舉行，車輛行駛受管制，欲前往三峽的民眾，可行經至興豐路後再往八德路行駛至三峽區，另再次提醒民眾因八德介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，請民眾多利用替代道路避免塞車。

清明連假預計許多民眾出遊、掃墓，八德警方為維持交通行車順暢，4月4日至4月7日連假期間，將在各重要路口實施交通疏導措施。記者周嘉茹／翻攝
清明連假預計許多民眾出遊、掃墓，八德警方為維持交通行車順暢，4月4日至4月7日連假期間，將在各重要路口實施交通疏導措施。記者周嘉茹／翻攝

交通管制 公墓 加利

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